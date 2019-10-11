小隻馬女警抓環保蟑螂　芥末式嗆問紋身男：我什麼都不知道

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新竹市一名張姓清潔業者，為了節省傾倒營建廢棄物費用，雇用貨車司機將廢棄物載往北埔鄉某深山空地傾倒，原本以為在這荒郊野外沒人會發現，萬萬沒想到北埔鄉居民早已和警方建立環保防護網，一看到後馬上報警處理。新竹縣警方8日會同鄉公所清潔隊人員、環保局前往會勘，現場發現廢棄土方、廢磚瓦、廢鋼筋、廢塑膠管材料、廢塑膠、廢布等事業廢棄物。



▲何鳳儀（右）外表可愛，但執勤時卻嗆辣無比，讓黃嫌招架不住。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

警方接獲民眾檢舉報案後，立即通知北埔鄉公所清潔隊、新竹縣政府環保局共同組成專案小組，並在半小時內趕至現場會勘，由處理環保犯罪經驗豐富的警員何鳳儀開始搜索跡證，何鳳儀觀察到現場一台怪手引擎還是熱的，附近還發現有未燒完的煙蒂及未乾的檳榔汁液痕跡，何與環保人員研判犯嫌可能會回來，遂藏匿行跡、躲避於大型廢棄物太空包後方，果然，不久後便聽聞卡車行駛聲接近，待其停妥車後，一行人便將司機逮個正著。

▲警方與查緝人員躲在太空包後面，守株待兔當場抓個現行。



何鳳儀外表嬌小可愛，但卻讓嚼著檳榔、身上多處紋身看似兇惡的黃男招架不住，何砲火全開，不斷提問「所以是你們公司承包這件工程嗎」、「所以是你們老闆承包工程讓你們來做這件事嗎」、「那你在這邊做什麼」、「砍樹是誰」、「開怪手是誰」、「你們是同家公司嗎」、「老闆負責人叫什麼」，黃男又心虛又著急，只能頻頻以「我不知道」來塘塞。環保局認定司機黃男涉嫌違反廢棄物清理法第41、46條，警訊後，依違反廢棄物清理法將黃男移送新竹地檢署偵辦。

▲新竹縣警局近日對違法傾倒垃圾非常重視，轄區內已偵辦不少類似案件。

竹東警表示，犯嫌被逮捕後覺得驚訝也懊悔不已，以為來到北埔鄉偏僻的山區傾倒廢棄物不會被發現，所以選擇從新竹市區翻山越嶺來鋌而走險，卻不知竹縣警近期針對轄內廢棄物違法傾倒非常重視，一收到舉報，便會立刻啟動「檢、警、環」跨部門緝查，決不讓投機分子繼續逍遙法外。

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