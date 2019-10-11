影／台女遊長灘島「超露比基尼」引轟動慘被罰款！　警：根本只穿繩子

記者陳宛貞／綜合外電報導

台灣不少民眾喜歡到菲律賓長灘島旅遊，在陽光下享受海島假期。日前卻有一名年輕的台灣女遊客在長灘島最著名的白色海灘（White Beach）穿著過於暴露，照片在社群媒體上引起當地網友熱烈討論，掀起風波，讓她因此被捕，還被罰款2500比索（約新台幣1478元）。

▲ 長灘島是菲律賓的旅遊勝地之一。（圖／ETtoday資料照）

菲律賓《詢問者報》（Inquirer）今（11）日報導，這名20幾歲的台灣女遊客在白色海灘上穿著比基尼的照片在網路上瘋傳。從照片中可見，一名長髮女子和一名男子走在沙灘上，而她身上穿著的白色兩件式比基尼幾乎遮不住重要部位。當地網友則分成2派，一派認為她的穿著沒什麼不對，一派則認為不太雅觀。

▲ 當地居民及網友拍下女子的照片，引起熱烈討論。（圖／翻攝自臉書／Winston Rabe Pagaura）

照片在社群媒體上引起轟動，女子也被傳到當地警局。馬來鎮警察局長貝隆（Maj. Jess Baylon）說明，女子9日穿著一件白色比基尼，隔天則穿著款式相似的紅色比基尼，被當地居民及遊客拍下。貝隆指出，「那實際上是一條繩子。」

警方循線找到女子下榻的飯店，10日下午將她和男友帶回警局。女子向警方表示，她認為自己穿著的比基尼沒什麼問題。貝隆引述她的說法指出，她認為這是一種自我展現，且她覺得很舒適，「她還告訴警方，她在台灣常常這麼穿。」

由於找不到禁止泳衣過度暴露的法令，警方最後僅以禁止拍攝及展示猥褻照片的罪名，對女子處以罰款。貝隆提到，女子原定11日回國，但離開菲律賓前必須先支付罰款。

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