祈求連假好天氣　動物園出動太陽龜寶寶加持

▲台北市立動物園太陽龜。（圖／台北市立動物園提供）

記者陳家祥／台北報導

適逢雙十國慶連假，台北市立動物園也有好消息！透過動物交換及林務局野生動物收容救傷計畫來園，被列入華盛頓公約CITES II保育類動物的「太陽龜」，終於有機會繁殖配對，經過3年多努力，龜媽媽「小陸」在今年8月20日成功孵化一隻個體，目前約50日齡的龜寶寶被安置在龜類專用的嬰兒房中，由保育員悉心照顧，未來讓大小朋友都有機會欣賞到牠們形狀酷似太陽光芒的美麗背甲。



台北市立動物園兩棲爬蟲動物館目前共照養4隻「太陽龜」（兩公兩母），過去這3年來，龜媽媽「小陸」都有陸續產蛋的紀錄，每次約產下1-2顆蛋。保育員在巡視照養環境時，若發現地面墊料有被挖掘後再掩土的痕跡，代表龜媽媽「小陸」可能產蛋了，只要仔細地翻找，通常有所收獲。

▲太陽龜背甲形狀如太陽光芒。（圖／台北市立動物園提供）

動物園表示，保育員會將新產下的蛋移至孵化箱中，好密切觀察胚胎的發育情形，可惜之前產下的蛋都沒有能順利孵化。所幸經過不斷地的努力，「小陸」終於在今年迎來第一隻「太陽龜寶寶」。

經過約100天左右的孵化，龜媽媽「小陸」的第一個孩子於8月20日成功破殼而出，剛孵化出來的龜寶寶體重約20公克，背甲長度約5公分，小寶寶的背甲在伸展硬化之後，邊緣形成一圈有如太陽光芒的棘刺，非常特別，也因此獲得「太陽龜」的美名。隨著年齡增長，幼龜背甲外緣及背脊上的棘刺將會逐漸消失，形成一個可以完全閉合的龜甲，因此成年的「太陽龜」個體外形上與箱龜較為相似。

動物園指出，「太陽龜」的個性十分害羞機警，只要有一點點風吹草動，就會定格在原地維持同樣的姿勢，即便連保育員送上新鮮可口的食物也無動於衷，會耐著性子，不慌不忙地等周遭都安靜下來之後，才慢慢的靠近享用食材豐富的蔬菜和水果大餐。

