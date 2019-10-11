恐怖情人！女分手前男友後　休旅車1個月破胎18次

▲蔡姓女子自小客車輪胎下被擺放木製釘板刺破，內埔警方查出其前男友所為，訊後送辦 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

媒體報導高雄市蔡姓女子與前男友分手後，其汽車輪胎一再遭惡意刺破，懷疑前男友所為；9月間回屏東縣內埔鄉住鹿處再度遭到刺破，送修找到在保險桿下找到追蹤器，向內埔警方報案，警方卻以「晶片是人頭卡」，難以追查做回應，讓她其親友很難接受。

對此，內埔警方11日說，蔡女對外表示其1個月間遭刺破輪胎達18次案，經調查，該分局龍泉龍泉所8至9月間未有蔡女類似110報案紀錄；但蔡女曾於8月間到該所洽詢，該所程姓員警回復「是否可能遭裝GPS？」，絕未有回答「晶片是人頭卡」等語；當時蔡女表示其車輛需回原廠維修，希望回原廠再請維修員檢查。惟在其維修前，又遭刺破輪胎，才在高雄報案。

警方又說，去年11月間，蔡女住處廁所窗戶遭人石頭擊破及12月間所有之自小客車遭人刻意擺放木製釘板刺破，其曾向內埔警方申請保護令及恐嚇案；經警方調閱監視器，發現其前林姓男友涉有重嫌，即於去年12月間即其住處加設巡邏箱，以維安全。並傳訊其林男到案，訊後於2019年2月依涉嫌恐嚇及毀損案移送法辦，並代為申請保護令，保護她及家人身家安全。