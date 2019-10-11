蘇貞昌：韓國瑜到大陸一句話都不敢講　中華民國4字也不敢

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

針對兼任高雄市長的國民黨總統參選人韓國瑜日前批評蔡英文政府的兩岸政策是失控列車。行政院長蘇貞昌11日受訪表示，韓國瑜到了對岸一句話都不敢講，「中華民國這四個字也不敢講，現在還想選總統，所以台灣人的亡國感才會越來越強」。

由於韓國瑜在發表新的兩岸政策白皮書時指出，現在蔡政府的兩岸政策是失控列車，而且根本就是一個「仇中害台愛自己」，還用「亡國感」來爭取選票。

蘇貞昌上午受訪時說，今年1月2日大陸國家主席習近平發表所謂九二共識就是一中，而且他發表台灣方案，就是進一步有節奏地要來併吞台灣，進一步又看到韓國瑜他以市長的身分出訪，一到香港就進中聯辦。

蘇貞昌說，平常在台灣對台灣人講一中各表的九二共識，但是到了對岸，一句話都不敢講，中華民國這四個字也不敢講，正因為國民黨這樣，正因為韓國瑜這樣，「而韓市長現在還想選總統，所以台灣人的亡國感才會越來越強。」

至於蔡英文方面，蘇貞昌認為，一再從每天的工作努力上，就是要守住台灣主權，昨天在國慶大會上致詞，也再再的就中華民國台灣需要大家一起團結努力，守住台灣，「這正是對中國國民黨及韓市長的表現，大家有愈來愈強的亡國感，所以大家愈來愈希望我們台灣一定要守住主權。」

▼韓國瑜國政顧問團，兩岸政策白皮書發布記者會。（圖／記者洪正達攝）

