人妻想「透膚絲襪穿搭」去婚宴！老公秒嫌：阿嬤才穿　網力挺…讚美腿神物

▲原PO打算穿絲襪參加婚宴。（示意圖／記者趙于婷攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

絲襪分成膚色和黑色，各有其搭配的場合。一名人妻要去參加高級婚宴，打算要穿絲襪，沒想到老公卻說「現在沒有人在穿絲襪了！60歲以上阿嬤才穿絲襪！」讓原PO忍不住上網發問，「現在真的沒有人在穿絲襪了嗎？」話題吸引熱論，就有人直呼，「要看什麼款式」、「修飾腳上的缺點我覺得很可以啊！」

這位女網友在臉書《美妝公社》發文，說她即將要去參加高級婚宴，應該是打算要穿透膚絲襪，結果就跟老公起爭執，因為男方認為現在沒有人在穿絲襪、直呼60歲以上的阿嬤才穿絲襪，「我說不穿絲襪不就等於穿拖鞋出門？穿絲襪是尊重吧！他說妳看金馬獎女星誰在穿絲襪？」原PO只好上網請益。

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看到貼文後，許多人都力挺原PO穿絲襪，「我會穿，畢竟腿上有疤不好看」、「透膚絲襪1.修飾腳的膚色。2.皮膚變得有光澤。3.防止磨腳。真心覺得好處很多」、「對日本女生而言絲襪幾乎可算是定番品，不要穿那種有明顯色差的絲襪其實對於修飾膚色很有幫助」、「妳老公不是愛素腿就是怕妳穿了，腿太美人家會覬覦妳的美色。」

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▲有網友認為，原PO老公應該是擔心看到這種絲襪。（示意圖／翻攝自爆廢公社）

也有網友表示，「除了工作場合，還真的幾乎沒看到絲襪了」、「我也不穿很久了……你真的介意可以上水粉還比較美」、「看鞋款，露指的就不穿」、「膚色絲襪完全無法接受，男友也覺得超難看，但黑色透膚或不透膚都可以」、「看你怎麼搭配吧？深肉色絲襪配涼鞋超奇怪的。」

還有人則是認為，原PO老公應該是想成以前的絲襪，「我也會穿欸，可是要挑，很多絲襪看起來真的很可怕，都不知道我的腳發生了什麼事」、「膚色絲襪真的很阿嬤」、「尤其有些人買太白跟自己膚色完全不同」、「很多膚色絲襪穿起來看不出來，是你老公看不出來就說人家沒穿吧」、「現在很多膚色絲襪做的很好穿上像沒穿絲襪，質感很好又可以加強腿部美肌。」

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