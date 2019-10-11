兄弟爭祖產殺紅眼！狂喊「呼伊死」一刀刺死親弟　他後悔：我只是想讓他痛…

▲高雄一名黃姓男子因與弟弟談判破裂，竟拿刀刺向弟弟左下腹致他失血過多身亡。（示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Flickr）

記者徐愷昕／高雄報導

高雄一名80歲黃姓男子因祖產及債務問題與弟弟向來都關係不好，日前黃男因債務償還糾紛前去找弟弟談判時，竟一時失手拿水果刀刺向弟弟，導致他大量出血死亡。高雄地院一審依殺人罪判黃男8年有期徒刑，二審高院從輕量刑改判7年2個月，並附帶賠償220萬元和解。

據判決，黃男與小自己16歲的弟弟一直以來都因祖產及債務問題而心有芥蒂，黃男2017年7月1日上午在市場與黃弟談判時，雙方一言不合發口角，黃弟當下先出手揮打了黃男，遂兩人開始大打出手。警方獲報到場後將兩人拉開，協調完雙方各自離去。

黃男返家後對於被打一事心有不滿，1個小時後拿起水果刀藏在身上，再次前往黃弟工作的市場。雙方第二次的爭吵過程中，黃男因一時情緒激動，竟拿出預藏的水果刀，一刀刺向黃弟的左上腹，同時多次狂喊「呼伊死」（給他死），犯後還表明要主動投案。黃弟當下雖有緊急送醫，但最終仍依失血過多、多重器官衰竭身亡。高雄地院檢察官依家庭暴力殺人罪對黃男提起公訴。

黃男接受法官訊問時表示，衝突當下因遭黃弟掐住其脖子無法呼吸，基於自保才會拿刀出來刺向他左下腹，而拔刀動機只是想讓弟弟受傷疼痛，真的沒想到竟會致人於死。但經法官勘驗監視器畫面後，並未見此事發生，懷疑黃男產生幻覺，恐有行為能力降低的可能。

高雄地院一審調查後認為，黃男因老年期腦部退化，在認知功能減弱的影響下，一時無法控制情緒才會殺害黃弟，故依殺人罪判8年有期徒刑。全案在上訴高雄高分院後，合議庭則認為因黃男僅出手1刀，推測只是想造成傷害，沒有明確殺人犯意，同時考量他自首坦承，故改依傷害致死罪判7年2個月有期徒刑，附帶賠償220萬元獲被害家庭諒解，全案仍可上訴。

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