徐永明評蔡英文國慶文告：司法改革「藏拙過頭了」

▲中華民國108年國慶大會總統蔡英文致詞。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

針對總統蔡英文10日於國慶演說之談話，時代力量黨主席徐永明11日表示，肯定蔡英文在外交處境艱難之下，仍不向北京妥協、低頭，堅定捍衛台灣主權。不過較可惜的是，蔡英文在本屆任期最後一次國慶重要談話較少著墨內政方面，例如就職演說時掌聲最大的司法改革居然絲毫未提，似乎「藏拙過頭了」。

108雙十國慶10日登場，並於總統府前舉行慶祝大會，歡慶中華民國108歲生日。蔡英文發表國慶演說時明確拒絕「一國兩制」，強調中華民國不是誰的專利，台灣也不是誰能夠獨佔，「『中華民國台灣』六個字，既不是藍色、也不是綠色，這就是整個社會最大的共識。」

徐永明表示，針對蔡英文昨日之國慶日文告，將主軸放在對中國大陸政府及國際社會喊話，表達反對一國兩制的決心，時代力量肯定蔡英文在外交處境艱難之下，仍不向北京妥協、低頭，仍堅定捍衛台灣主權。

不過徐永明也表示，較可惜的是蔡英文在本屆任期最後一次國慶重要談話較少著墨內政方面，例如就職演說時掌聲最大的司法改革居然絲毫未提，似乎「藏拙過頭了」。另外，年輕人關心的居住正義、反制中國大陸的中共代理人法、反紅媒相關成績等，也沒有顯著亮點。

徐永明呼籲，執政黨到年底前國會仍有優勢，司法改革、內政革新、反中國滲透等法案絕對有能力具體落實。他認為，立法院若能通過這些重要法案，才是對「壯大台灣」有所幫助，對社會人民最好的祝賀辭，本屆國會會期剩下三個月，請執政黨加緊改革腳步，兌現蔡英文2016競選承諾，這也是總統尋求連任最有利的武器。

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