蔡英文呼籲抵抗一國兩制　國台辦：搞對抗沒出路、謀台獨是絕路

▲▼中華民國108年國慶大會,總統蔡英文致詞。（圖／記者李毓康攝）

記者任以芳／北京報導

總統蔡英文在國慶談話中指出，中華民國在台灣屹立超過70年，一旦接受一國兩制，中華民國就沒有生存的空間。對此，大陸國台辦發言人馬曉光今（11日）表示，這一講話充斥著對抗思維和敵對意識，企圖借污蔑攻擊一國兩制製造仇視大陸的氛圍，「我們正告民進黨當政府，搞對抗沒有出路，謀台獨更是絕路。」

中華民國108年國慶大會上，蔡總統以「堅韌之國 前進世界」為主題發表國慶談話。特別點出，目前國際經貿情勢急速，大陸政府今年開始推動「一國兩制台灣方案」，配合文攻武嚇的威脅，衝擊了區域的穩定和平。

蔡英文也強調，中華民國已經在台灣屹立超過70年，如果接受「一國兩制」，中華民國就沒有生存的空間。身為總統最基本責任，站出來守衛國家主權，不是挑釁。同時呼籲台灣民眾一起覺醒，「當中華民國的生存發展受到脅迫，我們就必須站出來捍衛！」

▲國台辦發言人馬曉光。（圖／記者任以芳攝）

相隔一天，針對蔡英文國慶談話內容，大陸國台辦發言人馬曉光指出「這一講話充斥著對抗思維和敵對意識，企圖借污蔑攻擊一國兩制製造仇視大陸的氛圍，壓制台灣民眾希望發展經濟、改善民生、緩和兩岸關係的主流民意，謀取選舉利益.講話顛倒黑白。」

過去只要觸及兩岸敏感議題，國台辦立場強硬，並多次提及「台獨這條路子」，只會破壞台海形勢走向和平穩定、阻礙兩岸關係發展。馬曉光強調，「我們正告民進黨當政府，搞對抗沒有出路，謀台獨更是絕路。」