　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

虎科閨蜜遭砂石車輾碎…「另一角度」畫面曝光！白車倒車啟動死亡連鎖

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者傅誠、莊智勝／雲林報導

虎科大2名剛畢業的魏姓、張姓女大生昨（10日）相約一同到台南旅遊，豈料共乘機車行經虎尾158縣道時，卻為了閃避小貨車而自摔，還捲入後方砂石車輪下，2人當場被輾成碎屍身亡。如今事故現場另一角度的監視器畫面曝光，當時便利商店門口還有一輛白車倒車，貨車切往外車道後，疑似為了讓白車先行，因此踩下煞車減速，不料卻因此害得後方2女雙亡。

▲▼雲林虎尾2死車禍，閨蜜捲入砂石車輪下成碎屍。（圖／記者傅誠翻攝）

▲對向車道監視器拍下，當時還有一輛白車正在倒車。（圖／記者傅誠翻攝）

家屬接獲噩耗後趕抵現場泣不成聲，魏女的父親哀痛表示，女兒早上10點還透過LINE告知要與朋友到台南玩，怎料才隔短短2個小時，中午12時許旋即收到女兒死訊。由於2女在倒地後捲入砂石車輪下，還一度拖輾30公尺，導致遺體支離破碎，家屬認屍時一度哭到癱軟坐地。

警方事發當下勘驗監視器畫面，發現有輛藍色小貨車突然從內側車道切出，2女閃避不及才會自摔倒地、遭砂石車輾過；但如今對向車道的監視器畫面也曝光，事發當下超商門口還有一輛白車倒車駛出，而藍色小貨車切出車道後還煞車減速，禮讓白車先直行，但就是這一煞車害得後方2女雙雙殞命。

▲▼雲林虎尾2死車禍，閨蜜捲入砂石車輪下成碎屍。（圖／記者傅誠翻攝）

▲▼雲林虎尾2死車禍，閨蜜捲入砂石車輪下成碎屍。（圖／記者傅誠翻攝）

▲小貨車疑似為了讓白車先行因此煞車減速，後方2女反應不及，當場摔車殞命。（圖／記者傅誠翻攝）

由於小貨車駕駛事故後自行駛離現場，警方第一時間先帶回砂石車廖姓駕駛（25歲）偵訊，當他得知車禍奪走2條年輕生命後，嚇得在警所內飆淚；而事後小貨車鄭姓駕駛（35歲）也到案說明，強調自己對於車禍毫不知情。警方在偵訊後，已將2人依過失致死罪嫌移送雲林地檢署偵辦。

「即日起，我退出老化黨。」

【更多新聞】

►載閨蜜出遊...虎科大2女遭砂石車輾斃！父求掀白布「見女兒碎屍」哭癱

►虎科大畢業生出遊遭砂石車輾斃！爸到場癱軟哀求認屍：說不定不是我女兒

►影／驚悚畫面曝！貨車突停路中　雙載機車閃不過倒地...砂石車直輾拖行30m雙亡

▲▼虎尾雙載機車遭砂石車輾斃。（圖／記者傅誠攝）

▲▼雲林虎尾砂石車撞死雙在騎士，死者爸到場認屍痛哭。（圖／記者傅誠攝）

▲魏女父親到場認屍時，情緒崩潰癱軟坐地。（圖／記者傅誠攝）

ET快訊
20歲女大生中邪呻吟！母淚「女兒每晚被硬上」…同學害怕吐恐怖
3刺青大哥談「女兒Hello KiKi不見」超商妹嚇呆　結局
人妻結婚6年還是處女！夫租屋被拍「有女人」竟不是外遇..婆家
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

陸船國慶日越界打撈377kg漁獲　還破壞台灣漁船網具惹糾紛

兄弟爭祖產殺紅眼！狂喊「呼伊死」一刀刺死親弟　他後悔：我只是想讓他痛…

小隻馬女警抓環保蟑螂　芥末式嗆問紋身男：我什麼都不知道

「靈骨塔+骨灰罈」一組50萬！高超話術設迷思陷阱　3年詐走40人上千萬

機車碰撞左轉轎車！騎士「滿臉血+全身擦傷」呆坐路中央　車身解體散落一地

追髮姐掏10萬投資美髮店示好　男被疏遠火大持球棒怒砸店

這張照片價值30萬！　「海巡署長室」6點揭真相：不是攝影技術好

台東伽藍漁港猛浪突襲！3女遊客「遭捲入海」獲救　2人受傷取消行程

紅牌重機超車誤闖國道！騎士憂「煞車會被撞」　警仍攔截開罰單

虎科閨蜜遭砂石車輾碎…「另一角度」畫面曝光！白車倒車啟動死亡連鎖

虎科大2女遭砂石車拖行30m輾斃 父認屍癱軟：說不定不是我女兒...

手推車逆襲！機車阿伯「90度大轉」　秒加速飛騎進海...安檢人員跳海救人

「自小被害慘」不用手機的獨行俠　10年無家用電話...想找他靠運氣

清秀妹「東區街頭脫褲」蹲地直接拉　起身多一顆...網噁吐：廁所很難找？

見怪男路邊尿尿！婦人倒車避開　他抓狂攻擊「猛敲窗+扳後視鏡」

韓演說「中華民國了不起的國家」　下一秒巨幅國旗背板突然崩落...

國慶演說蔡英文講6次「中華民國」　不分藍綠！提主權連馬英九也拍手

厚臉皮薩摩耶「懶躺前院不回家」 媽拚命抱不動...網笑：牠要肉肉啦

大陸民主化兩岸才能和平發展！　韓國瑜穿國旗衣戰力+9：拿槍捍衛主權

被爆虐狗！警犬訓練所「鞭打、猛踹」　死了就地掩埋...同伴含淚抖縮狗籠

陸船國慶日越界打撈377kg漁獲　還破壞台灣漁船網具惹糾紛

兄弟爭祖產殺紅眼！狂喊「呼伊死」一刀刺死親弟　他後悔：我只是想讓他痛…

小隻馬女警抓環保蟑螂　芥末式嗆問紋身男：我什麼都不知道

「靈骨塔+骨灰罈」一組50萬！高超話術設迷思陷阱　3年詐走40人上千萬

機車碰撞左轉轎車！騎士「滿臉血+全身擦傷」呆坐路中央　車身解體散落一地

追髮姐掏10萬投資美髮店示好　男被疏遠火大持球棒怒砸店

這張照片價值30萬！　「海巡署長室」6點揭真相：不是攝影技術好

台東伽藍漁港猛浪突襲！3女遊客「遭捲入海」獲救　2人受傷取消行程

紅牌重機超車誤闖國道！騎士憂「煞車會被撞」　警仍攔截開罰單

虎科閨蜜遭砂石車輾碎…「另一角度」畫面曝光！白車倒車啟動死亡連鎖

慘遭國民逆轉沒關係　道奇羅總明年續掌兵符

記大功一支！高加索家中挖出大把鈔票...爸秒跪：人算不如狗算

咬指甲「整片爽撕」會致命！　她遭「恐怖細菌」攻擊全身…整隻手臂變形

沒在管中國施壓！裴洛西賀電「中華民國台灣總統」慶雙十　親筆簽名超感人

陸船國慶日越界打撈377kg漁獲　還破壞台灣漁船網具惹糾紛

說好輪流付！男星吃麵錢不夠「女友掏出140塊秒翻臉」：我要會照顧我的人

華為失去Google服務「少賺逾100億美元」　任正非：沒有多大的影響

下台南找表妹！她看偏鄉新建案「以為500萬」…房價曝光：嚇死我

25歲王渝屏你一定要認識　首部戲《你的孩子不是你的孩子》大展超齡演技

兄弟爭祖產殺紅眼！狂喊「呼伊死」一刀刺死親弟　他後悔：我只是想讓他痛…

辣模辛尤里醉趴東區街頭　柏油路上打滾..黑色底褲全都露

社會熱門新聞

虎科大2女遭砂石車輾斃　父見碎屍哭癱

虎科閨蜜遭砂石車輾碎　另一角度畫面曝

清秀妹「東區脫褲」留一顆　網友發現生理異狀就醫

虎科大畢業生出遊遭輾斃！爸癱軟求認屍

更／信義區大樓深夜大火　9樓全面燃燒

恐怖情人刺輪胎　女一個月換18顆

孫子霸凌聽障生　阿嬤麵店被蛋洗

狼兄借宿侵犯表妹　抖出2年不倫關係

志願役斗內女主播欠730萬　冠軍乾爹4個月海刷10年娛樂費

三重騎士撞車亡　汽車駕駛嚇傻

秦庠鈺吸金136億案　裁定沒收

新莊地藏庵工人摔落　手臂慘遭鐵柵刺穿

養病見爸爬上床！年輕妹崩潰　他竟報警：她要害我

南投3工人搭吊車　慘墜20公尺身亡

更多熱門

相關新聞

虎科大2女遭砂石車輾斃　父見碎屍哭癱

虎科大2名剛畢業的女大生相約出遊，共乘一輛機車要去台南玩，不料10日中午行經雲林縣虎尾158縣道時，為了閃避小貨車，當場摔車倒地，不幸遭後方砂石車輾過，拖行30公尺身亡。警方訊後，將砂石車駕駛依過失致死罪嫌移送，小貨車駕駛雖喊冤稱不知與他有關，但仍被依肇事逃逸送辦。

虎科大畢業生出遊遭輾斃！爸癱軟求認屍

後車奪命追撞！女騎士倒地遭公車輾斃

基隆路死亡車禍！女騎士自摔遭公車輾斃

透天厝火舌竄出　4樓神明廳焦黑

關鍵字：

雲林虎尾虎科大砂石車死亡車禍

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

清秀妹東區脫褲！起身腳下多一顆噁吐網

「1500元枕套變金鍊」她一取貨慘哭

連千毅70萬勞力士「鑑定結果」出爐

虎科大2女遭砂石車輾斃　父見碎屍哭癱

清晨叫熊貓！她多訂1碗　外送員暖哭

連假高乘載！他放大絕蒙混　結局QQ網笑炸

高加索做錯事被鍊！委屈塞爸懷裡

虎科閨蜜遭砂石車輾碎　另一角度畫面曝

醫院深夜突竄惡火！一家4口全燒成骨架

孫生和女粉互動…突被男子衝上台揍

高材生剝皮肢解流浪狗！自曝影片：燉肉太香

喝奶茶也引臭！醫曝「4類食物」讓體味濃爆

編劇為何賜死《天空之城》慧娜？

超載貨車曝光　司機載171噸鋼捲

王瞳挨告侵犯配偶權！于美人：正宮有高人指點

更多

最夯影音

更多
虎科大2女遭砂石車拖行30m輾斃 父認屍癱軟：說不定不是我女兒...

虎科大2女遭砂石車拖行30m輾斃 父認屍癱軟：說不定不是我女兒...
手推車逆襲！機車阿伯「90度大轉」　秒加速飛騎進海...安檢人員跳海救人

手推車逆襲！機車阿伯「90度大轉」　秒加速飛騎進海...安檢人員跳海救人

「自小被害慘」不用手機的獨行俠　10年無家用電話...想找他靠運氣

「自小被害慘」不用手機的獨行俠　10年無家用電話...想找他靠運氣

清秀妹「東區街頭脫褲」蹲地直接拉　起身多一顆...網噁吐：廁所很難找？

清秀妹「東區街頭脫褲」蹲地直接拉　起身多一顆...網噁吐：廁所很難找？

見怪男路邊尿尿！婦人倒車避開　他抓狂攻擊「猛敲窗+扳後視鏡」

見怪男路邊尿尿！婦人倒車避開　他抓狂攻擊「猛敲窗+扳後視鏡」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

摩鐵「八腳獸傳奇」

談到台灣汽車旅館少不了催情設備八爪椅，在明查暗訪後向你道來這段摩鐵史的有趣一頁

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面