虎科閨蜜遭砂石車輾碎…「另一角度」畫面曝光！白車倒車啟動死亡連鎖

記者傅誠、莊智勝／雲林報導

虎科大2名剛畢業的魏姓、張姓女大生昨（10日）相約一同到台南旅遊，豈料共乘機車行經虎尾158縣道時，卻為了閃避小貨車而自摔，還捲入後方砂石車輪下，2人當場被輾成碎屍身亡。如今事故現場另一角度的監視器畫面曝光，當時便利商店門口還有一輛白車倒車，貨車切往外車道後，疑似為了讓白車先行，因此踩下煞車減速，不料卻因此害得後方2女雙亡。

▲對向車道監視器拍下，當時還有一輛白車正在倒車。（圖／記者傅誠翻攝）

家屬接獲噩耗後趕抵現場泣不成聲，魏女的父親哀痛表示，女兒早上10點還透過LINE告知要與朋友到台南玩，怎料才隔短短2個小時，中午12時許旋即收到女兒死訊。由於2女在倒地後捲入砂石車輪下，還一度拖輾30公尺，導致遺體支離破碎，家屬認屍時一度哭到癱軟坐地。

警方事發當下勘驗監視器畫面，發現有輛藍色小貨車突然從內側車道切出，2女閃避不及才會自摔倒地、遭砂石車輾過；但如今對向車道的監視器畫面也曝光，事發當下超商門口還有一輛白車倒車駛出，而藍色小貨車切出車道後還煞車減速，禮讓白車先直行，但就是這一煞車害得後方2女雙雙殞命。

▲小貨車疑似為了讓白車先行因此煞車減速，後方2女反應不及，當場摔車殞命。（圖／記者傅誠翻攝）

由於小貨車駕駛事故後自行駛離現場，警方第一時間先帶回砂石車廖姓駕駛（25歲）偵訊，當他得知車禍奪走2條年輕生命後，嚇得在警所內飆淚；而事後小貨車鄭姓駕駛（35歲）也到案說明，強調自己對於車禍毫不知情。警方在偵訊後，已將2人依過失致死罪嫌移送雲林地檢署偵辦。

「即日起，我退出老化黨。」

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▲魏女父親到場認屍時，情緒崩潰癱軟坐地。（圖／記者傅誠攝）