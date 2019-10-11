【瑪法達談星】十二星座10.09 ~10.15運勢　驚心動魄、千鈞一髮

圖文／鏡週刊



秋意漸濃、國慶連假將近的本週，「天秤座之月」已近末段最後1週倒數，取而代之的是水星與金星等星陸續轉進天蠍座，造就日益崛起的「天蠍座」星座氛圍。上週的星象主軸超級年度警訊：「天王星╱水星對衝」落幕後，接棒而起的是第2波超級年度警訊：「天王星╱金星對衝」。

就象徵意義而言，這段期間將是「天秤座價值」的公平正義、和解包容、交易商談與平等對話等集體情緒，遭遇上述「天王星效應」代表的意外變故、挑戰權威、改革訴求等的重大衝擊，而開始朝向「天蠍座價值」的由明轉暗、浴火重生、轉型重組、質變臨界等變化靠近。

重大星象事件還有：10月12日的一級警示—「金星╱天王星對衝」；10月13日的一級吉兆—「太陽╱歲星三合」與「牡羊座滿月」；10月14日的一級警示— 「太陽╱冥王星角衝」；與10月15日的吉兆—「水星/海王星三合」。

財經方面，財星甫轉進天蠍座，且財星超級大警訊來襲的本週，除了天秤座之月主宰的國貿外交、國際合作，天蠍座議題有關的利率降息、保險債市，以及醜聞弊案、政要彈劾，將成為影響國際財經動向的黑天鵝。加上「天王星效應」帶來對上述不利因素的擴大影響，不可不慎，投資人宜步步為營。

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就個別星座而言，年度星象警訊仍強，所幸也及時加入大型吉兆減緩衝擊的本週，厄星衝擊持續滯留上週以來的「天王星效應」暴風半徑，再起第2波重磅震撼。運勢排名重新洗牌，當運冠軍落在從谷底翻身、事業與工作看好度快速令人刮目相看的雙子座。本週也是雙子在月底「水逆」前難得的事業契機期。

運勢緊追在後的是雙魚座。事業星大放異彩，又開始要邁入年度事業發跡出運、創下佳績的事業標竿月，在自我突破與自我提升上都很有進步；好運第3的是射手座，守護星與太陽形成的絕佳喜兆，擁有老天祝福，讓他們即使在實力沒有完全發揮的情況下，也能跳過弱點，展現優勢，獲得收穫滿滿。

本週運勢震撼度較強的星座則為：金牛座、天秤座、天蠍座與水瓶座。記得避開風險、量力而為、多嘗試新方向。

星座排行： 雙子座：一日千里、今非昔比、揚眉吐氣，彈升最快。 雙魚座：一馬當先、自立自強、另闢蹊徑，事業最旺。 射手座：以逸待勞、天時地利、有求必應，幸運最多。 巨蟹座：橫掃千軍、一將功成、廣結群雄，氣勢最殺。

愛情運：★★☆

金錢運：★★☆

事業運：★★☆

滿分為★★★★★，☆為半顆星



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