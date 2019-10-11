【瑪法達談星】10.09 ~10.15風象星座　雙子事業高潮、成就滿足作收

圖文／鏡週刊



雙子座、天秤座、水瓶座，本週（10.09 ~10.15）風象星座運勢。

♊雙子座（5月21日至6月20日）

揮灑自如，否極泰來。守護星與事業星呈吉兆的這段日子，事業即時捎來利多消息，高層貴人提攜力挺，情勢更是出現大幅度樂觀轉向，專業排名、市場口碑、名氣地位或掌權幅度大有提振，心情從上週的壓抑苦悶轉為風光得意，頗有風生水起、事業發達的新氣象。直覺變得敏銳而正確，並且在若干決策成為邏輯理性的最佳輔助，從細微處預知福禍，藉先見之明避開犯錯受騙，並爭取勝率極大化。長假前將以某事業高潮、成就滿足作收。假期友善而放鬆。財務成長，收支有餘。愛情是靠岸的理由。

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♎天秤座（9月23日至10月22日）

福澤深厚，禍不及身。本命宮坐擁水星與金星雙料加持、守護星卻又與災厄之星對衝的這段日子，彷彿本錢雄厚的幸運存摺突遭鉅額提領，儘管錯愕惱人卻不傷筋骨。長假前忙於工作，無視挫折，平常心完成交付任務與既定進度。吃苦耐磨、忍得住繁瑣。假期間紅鸞星動，事業或情感喜結良緣。財運不濟，提防金光黨。愛情是量變轉質變。

♒水瓶座（1月20日至2月18日）

龍騰魚躍，豬羊變色。正值年度生涯騰達期的這段期間，發燒旺運持續近月。可惜守護星與金星對衝，得先經歷一小段與人際、情感或金錢有關的超級震撼，不是大好，就是大壞，心緒頗為波動。長假前忙於執行任務，盡忠職守到最後一刻，實力與身價得到公平重估。假期忙於送往迎來、享受當下。財運朝兩極翻轉。愛情是顆迷離的心。



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