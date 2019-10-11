　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

【瑪法達談星】10.09 ~10.15風象星座　雙子事業高潮、成就滿足作收

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

圖文／鏡週刊

雙子座、天秤座、水瓶座，本週（10.09 ~10.15）風象星座運勢。

♊雙子座（5月21日至6月20日）

揮灑自如，否極泰來。守護星與事業星呈吉兆的這段日子，事業即時捎來利多消息，高層貴人提攜力挺，情勢更是出現大幅度樂觀轉向，專業排名、市場口碑、名氣地位或掌權幅度大有提振，心情從上週的壓抑苦悶轉為風光得意，頗有風生水起、事業發達的新氣象。直覺變得敏銳而正確，並且在若干決策成為邏輯理性的最佳輔助，從細微處預知福禍，藉先見之明避開犯錯受騙，並爭取勝率極大化。長假前將以某事業高潮、成就滿足作收。假期友善而放鬆。財務成長，收支有餘。愛情是靠岸的理由。

請繼續往下閱讀...

♎天秤座（9月23日至10月22日）

福澤深厚，禍不及身。本命宮坐擁水星與金星雙料加持、守護星卻又與災厄之星對衝的這段日子，彷彿本錢雄厚的幸運存摺突遭鉅額提領，儘管錯愕惱人卻不傷筋骨。長假前忙於工作，無視挫折，平常心完成交付任務與既定進度。吃苦耐磨、忍得住繁瑣。假期間紅鸞星動，事業或情感喜結良緣。財運不濟，提防金光黨。愛情是量變轉質變。

♒水瓶座（1月20日至2月18日）

龍騰魚躍，豬羊變色。正值年度生涯騰達期的這段期間，發燒旺運持續近月。可惜守護星與金星對衝，得先經歷一小段與人際、情感或金錢有關的超級震撼，不是大好，就是大壞，心緒頗為波動。長假前忙於執行任務，盡忠職守到最後一刻，實力與身價得到公平重估。假期忙於送往迎來、享受當下。財運朝兩極翻轉。愛情是顆迷離的心。


更多鏡週刊報導
【瑪法達談星】10.09 ~10.15　土象星座
【瑪法達談星】10.09 ~10.15　火象星座

►偷偷分享少女秘密！

ET快訊
NBA球星尬中國！CNN主持人問哈登「最敏感問題」燦笑回應…
連千毅70萬勞力士「鑑定結果」出爐！直播主氣炸拍片…網看結果
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

【瑪法達談星】十二星座10.09 ~10.15運勢　驚心動魄、千鈞一髮

【瑪法達談星】10.09 ~10.15土象星座　處女法律糾紛、積怨和解有望

【瑪法達談星】10.09 ~10.15火象星座　射手事業守成與開創並進

【瑪法達談星】10.09 ~10.15水象星座　雙魚事業搶回主導另闢新局

3刺青大哥談判「女兒Hello KiKi不見」　超商妹嚇呆...反萌差認證：好爸爸

路人A壞擋泥板…留號碼喊賠！她一打「傳空號通知」火炸　網挺追究曝原因

國3三鶯到鶯歌「紫爆」！國道藏6地雷路段...國5下午北上恐塞到深夜

【瑪法達談星】10.09 ~10.15風象星座　雙子事業高潮、成就滿足作收

哈吉貝直逼日本關東！　11至13日航班異動懶人包看這篇

別再推給陸客！　她連假到太魯閣卻見「滿山谷垃圾」…網嘆：台人素質不意外

虎科大2女遭砂石車拖行30m輾斃 父認屍癱軟：說不定不是我女兒...

手推車逆襲！機車阿伯「90度大轉」　秒加速飛騎進海...安檢人員跳海救人

「自小被害慘」不用手機的獨行俠　10年無家用電話...想找他靠運氣

清秀妹「東區街頭脫褲」蹲地直接拉　起身多一顆...網噁吐：廁所很難找？

見怪男路邊尿尿！婦人倒車避開　他抓狂攻擊「猛敲窗+扳後視鏡」

韓演說「中華民國了不起的國家」　下一秒巨幅國旗背板突然崩落...

國慶演說蔡英文講6次「中華民國」　不分藍綠！提主權連馬英九也拍手

厚臉皮薩摩耶「懶躺前院不回家」 媽拚命抱不動...網笑：牠要肉肉啦

被爆虐狗！警犬訓練所「鞭打、猛踹」　死了就地掩埋...同伴含淚抖縮狗籠

大陸民主化兩岸才能和平發展！　韓國瑜穿國旗衣戰力+9：拿槍捍衛主權

【瑪法達談星】十二星座10.09 ~10.15運勢　驚心動魄、千鈞一髮

【瑪法達談星】10.09 ~10.15土象星座　處女法律糾紛、積怨和解有望

【瑪法達談星】10.09 ~10.15火象星座　射手事業守成與開創並進

【瑪法達談星】10.09 ~10.15水象星座　雙魚事業搶回主導另闢新局

3刺青大哥談判「女兒Hello KiKi不見」　超商妹嚇呆...反萌差認證：好爸爸

路人A壞擋泥板…留號碼喊賠！她一打「傳空號通知」火炸　網挺追究曝原因

國3三鶯到鶯歌「紫爆」！國道藏6地雷路段...國5下午北上恐塞到深夜

【瑪法達談星】10.09 ~10.15風象星座　雙子事業高潮、成就滿足作收

哈吉貝直逼日本關東！　11至13日航班異動懶人包看這篇

別再推給陸客！　她連假到太魯閣卻見「滿山谷垃圾」…網嘆：台人素質不意外

【瑪法達談星】十二星座10.09 ~10.15運勢　驚心動魄、千鈞一髮

陳子玄抱兒衝急診室求救　寶寶「雙手已攤下」護理師一看急抱走…陳建隆淚謝

虎科閨蜜遭砂石車輾碎…「另一角度」畫面曝光！白車倒車啟動死亡連鎖

【瑪法達談星】10.09 ~10.15土象星座　處女法律糾紛、積怨和解有望

永和常被酸又擠車又多…他平反「到北市第一快」！　網：機能確實沒話說

「大聯盟糗爺」　老爹季後賽看好球隊全部中箭落馬

【瑪法達談星】10.09 ~10.15火象星座　射手事業守成與開創並進

台東伽藍漁港猛浪突襲！3女遊客「遭捲入海」獲救　2人受傷取消行程

CBA／林書豪有無限開火權　今戰江蘇適應裁判不要再5犯

英國皇室5位最具時尚影響力的女性　梅根與凱特王妃比美，最後贏家還是她

搭公車忘情擺臀！他左右磨蹭下秒「整根含住」...網驚：整個進去耶

生活熱門新聞

「1500元枕套變金鍊」她一取貨慘哭

清晨叫熊貓！她多訂1碗　外送員暖哭

連假高乘載！他放大絕蒙混　結局QQ網笑炸

電梯開錯門　讓他沒唸大學卻有碩士學歷

好市多「冰淇淋499元」她讚超濃郁

「全裸紅帶妹」國慶爆紅　本人回應了

翻LINE通話紀錄　她抓包「男友夜聊妹子」

外送員連假遇暖心客　嚇到說謝謝

北台將變天降5℃！哈吉貝恐轉中颱

機師偷吃空姐　1年後劇情神反轉

衛武營連假4天變「巨大遊樂場」

腳開刀點餐到2樓！外送員嗆奧客　客：滾回家當媽寶

掰了台灣女友！他娶越配曝幸福現況...老婆正翻

太魯閣滿山谷垃圾！網嘆：台人素質

更多熱門

相關新聞

【瑪法達談星】10.09 ~10.15土象星座

金牛座、處女座、魔羯座，本週（10.09~10.15）土象星座運勢。

【瑪法達談星】10.09 ~10.15火象星座

【瑪法達談星】10.09 ~10.15水象星座

志願役斗內女主播欠730萬　冠軍乾爹4個月海刷10年娛樂費

不用手機的人

關鍵字：

鏡週刊瑪法達談星風象星座十二星座星座　

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

清秀妹東區脫褲！起身腳下多一顆噁吐網

「1500元枕套變金鍊」她一取貨慘哭

虎科大2女遭砂石車輾斃　父見碎屍哭癱

醫院深夜突竄惡火！一家4口全燒成骨架

高加索做錯事被鍊！委屈塞爸懷裡

清晨叫熊貓！她多訂1碗　外送員暖哭

連假高乘載！他放大絕蒙混　結局QQ網笑炸

高材生剝皮肢解流浪狗！自曝影片：燉肉太香

孫生和女粉互動…突被男子衝上台揍

喝奶茶也引臭！醫曝「4類食物」讓體味濃爆

連千毅70萬勞力士「鑑定結果」出爐

超載貨車曝光　司機載171噸鋼捲

王瞳挨告侵犯配偶權！于美人：正宮有高人指點

長髮正妹盤坐「好市多輪椅」　她氣炸

編劇為何賜死《天空之城》慧娜？

更多

最夯影音

更多
虎科大2女遭砂石車拖行30m輾斃 父認屍癱軟：說不定不是我女兒...

虎科大2女遭砂石車拖行30m輾斃 父認屍癱軟：說不定不是我女兒...
手推車逆襲！機車阿伯「90度大轉」　秒加速飛騎進海...安檢人員跳海救人

手推車逆襲！機車阿伯「90度大轉」　秒加速飛騎進海...安檢人員跳海救人

「自小被害慘」不用手機的獨行俠　10年無家用電話...想找他靠運氣

「自小被害慘」不用手機的獨行俠　10年無家用電話...想找他靠運氣

清秀妹「東區街頭脫褲」蹲地直接拉　起身多一顆...網噁吐：廁所很難找？

清秀妹「東區街頭脫褲」蹲地直接拉　起身多一顆...網噁吐：廁所很難找？

見怪男路邊尿尿！婦人倒車避開　他抓狂攻擊「猛敲窗+扳後視鏡」

見怪男路邊尿尿！婦人倒車避開　他抓狂攻擊「猛敲窗+扳後視鏡」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

摩鐵「八腳獸傳奇」

談到台灣汽車旅館少不了催情設備八爪椅，在明查暗訪後向你道來這段摩鐵史的有趣一頁

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面