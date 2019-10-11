【瑪法達談星】10.09 ~10.15火象星座　射手事業守成與開創並進

圖文／鏡週刊



牡羊座、獅子座、射手座，本週（10.09 ~10.15）火象星座運勢。

♈牡羊座（3月21日至4月19日）

功成身退，見好就收。完成階段性任務、引擎散熱中的這段期間，清理戰場、輕簡行囊、休眠養神成為一大功課。假期前短暫階段過渡可做的事不多，陳年爛攤或未完半成品成為工作優先順位，事業火力暫歇，長假前提早把重要工作完美收尾也是一得，以免夜長夢多。假期難得身心療癒、享受自我。千金散去還復來。愛情是等待春天的種子。

♌獅子座（7月23日至8月22日）

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苦中有甘，事在人為。守護星相繼與歲星、厄星呈吉相與警訊的這段期間，一場百味雜陳的逆風期即將來臨。職場不時上演叢林遊戲，適者生存、不適者淘汰，生存是最大的價值，得有浴火重生、打掉重練的決心，才能置之死地而後生。長假前仍有頭痛難題在身，情勢一夕翻轉，小心暗箭傷人或醜聞曝光。正偏財皆佳。愛情是心繫的原點。

♐射手座（11月22日至12月21日）

水到渠成，不求自來。守護星與太陽呈吉相的這段日子，不負幸運常客美名，滿月期又逢吉兆，好運加倍。儘管仍多包袱、一路走來也絕非平坦，但藉著正向樂觀形成的好磁場，總能吸引貴人、好事上門，排除障礙、順利達陣。事業守成與開創並進，利熟悉領域玩創新，撞出新火花。戀情與親情回溫。投資正中紅心。愛情是一種矜持的浪漫。



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