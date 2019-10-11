【瑪法達談星】10.09 ~10.15土象星座　處女法律糾紛、積怨和解有望

圖文／鏡週刊



金牛座、處女座、魔羯座，本週（10.09~10.15）土象星座運勢。

♉金牛座（4月20日至5月20日）

閃電奇襲，情勢翻轉。即將與某意外變化直球對決的這段日子，易有重磅級的情勢驟變降臨，或突遭若干猝不及防的考驗，震撼力不低。吉凶呈兩極端反應，端賴能否駕馭大勢走向、絕地反攻。事業團隊戰力補強，只是先進作法、原創概念難獲保守勢力共鳴，潛在阻力與風險增加，職場關係也有改善空間。財運起落大。愛情是百慕達三角的迷航。

♍處女座（8月23日至9月22日）

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相得益彰，福至心靈。某結盟關係正式成形的這段日子，化敵為友、互蒙其利與和衷共濟等發展，將讓事業順利、戰力突飛猛進。異中求同、追求公約數最大，符合彼此長遠的互惠雙贏利益。法律糾紛、口角摩擦、平日積怨有和解跡象，利結盟、結親、撤告或簽約。長假難得與至親好友獨處、深度交心。偏財大起大伏。愛情是互許幸福。

♑魔羯座（12月22日至1月19日）

速戰速決，樂享天倫。節奏快轉的這段日子，長假前諸事繁雜，忙著儘快把所有應辦事項稍作交代、大小狀況奮力擺平，停損停利出場，無心久戰。可惜事業星與天王星對衝，恐有不可控未知變化擾亂一池春水，要隨時能端出替代方案、錦囊妙計或彈性目標，以免風險集中。廣度重於深度。假期溫馨歡樂。財運震盪。愛情是戀人未滿。



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