【瑪法達談星】10.09 ~10.15水象星座　雙魚事業搶回主導另闢新局

圖文／鏡週刊



巨蟹座、天蠍座、雙魚座，本週（10.09 ~10.15）水象星座運勢。

♋巨蟹座（6月21日到7月22日）

獨占先機，豪情萬丈。「牡羊座滿月」將氣勢推上階段高點的這段期間，冠軍贏面大增，有機會在人生若干場域拔地而起、遙遙領先，享受權力的尊榮與甜美。事業經營重大局與長遠發展，不拘泥形式與細節，長假前有波出色表現，名列前茅、應試過關或揚名異界是稀鬆平常之事。假期享受呼朋引伴的樂趣。財運看俏。愛情是幸福的時區。

♏天蠍座（10月23日至11月21日）

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群英爭鋒，棋逢對手。金星甫入駐本命宮，守護星卻與太陽角衝的這段期間，是一段能見度與存在感都很強的表現期，生日月前的黎明破曉。運勢吉中帶險，前景雖佳，短期並非毫無挑戰。事業擦亮招牌，搶在假期前以盛大表現作收、一戰成名。只是過程恐遇某勁敵奧步帶來的崩壞危機，小不忍，亂大謀。不宜豪賭。愛情是枝頭輕唱的黃鸝鳥。

♓雙魚座（2月19日至3月20日）

心領神會，趨吉避凶。守護星與水星呈吉兆的這段期間，「閱讀空氣指數」「善解人意指數」升高，是年度為期月餘的事業攀升起始。若干新工程將趕在假期前提早卡位、確立方向。事業與人際自信雷達開啟之際，尤其能察覺微妙人情世故、江湖冷暖與大勢所趨。重要情報、內幕消息一手掌握，對若干情勢走向有未卜先知的敏銳，懂得因勢利導、營造客觀條件，但絕不橫材入灶、做無謂之舉。總之，事業可望搶回主導、另闢新局。財運走揚，成長穩定。享受美食、購物與旅行。愛情是績優保值。



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