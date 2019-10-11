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紅牌重機超車誤闖國道！騎士憂「煞車會被撞」　警仍攔截開罰單

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▲▼國道中山高速公路高雄路段11日凌晨一輛重機誤上國道。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲國道五隊警網獲報11日凌晨有一輛重機誤上國道中山高速公路。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖、徐愷昕／高雄報導

國道公路警察局第五大隊警網11日凌晨獲報有一輛重機奔馳在中山高速公路高雄路段上，警方接到資訊後立即展開攔截行動，最終順利在國道一號北向362.9公里處攔截到騎士，同時對他進行盤查，終依違反道路交通管理處罰條例處新臺幣3000元以上、6000元以下罰鍰，並記違規點數1點。

警方訊問後得知，騎士劉姓男子現年27歲，在行經九如路匝道旁便道時為超越前方車輛催了油門，但當下因對方突然加速往左切，他擔心及時煞車會遭後方車輛追撞，只好保持車速與其往同方向前進，結果一不小心就誤上了北上匝道。

騎士表示，當下因路況不熟而失誤，上國道後考量迴轉下匝道會與對向來車相撞，所以才會將錯就錯往北行駛，預計從鄰近的楠梓下交流道，沒想到卻先遇警方攔截，當場被開單告發。

▲▼國道中山高速公路高雄路段11日凌晨一輛重機誤上國道。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲岡山分隊員警除了對騎士開單外，同時也聯繫拖吊車到場安全將人車運下國道。（圖／記者吳奕靖翻攝）

岡山分隊員警除了對騎士開單外，同時也聯繫拖吊車到場安全將人車運下國道，且依違反道路交通管理處罰條例「行駛未經公告允許之路段」，處劉姓騎士新臺幣3000元以上、6000元以下罰鍰，並記違規點數1點。

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