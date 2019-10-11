新光三越「女神、潮神、戰神」助攻周年慶　全台力拚204億業績

▲搶攻雙十國慶連假商機，全台百貨公司周年慶全面開打，新光三越六店周年慶業績目標上看204億元。（圖／新光三越提供）

記者林淑慧／台北報導

搶攻雙十國慶連假商機，全台百貨公司周年慶全面開打。新光三越六店周年慶請來「三神」坐陣，包括化妝品「女神」、流行趨勢商品「潮神」及家用家電「戰神」，助攻全台六店業績力拚204億元，與去年同期相比目標成長1%。

周年慶為百貨消費旺季，今年新光三越、大葉高島屋滿額禮攜手卡通人物「角落小夥伴」、「鯊魚寶寶」，搶攻家庭客層，遠百HAPPY GO Pay特別找來網紅蔡阿嘎演出音樂MV，推出「點金雙Pay方便加倍」，環球購物中心則搶攻行動支付，特別祭出14年來最高回饋，回饋率高達36%，讓今年百貨周年慶大戰更激烈。

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有百貨周年慶「風向球」之稱的新光三越南西店表示，今年檔期有三神助陣作為亮點，其中化妝品「女神」主打一年一度所有商品九折起，業績可望再度突破億元大關。

▲新光三越指出，今年不論是新款iPhone11或舊款iPhone XR皆引爆果粉換機潮。（圖／新光三越提供）

新光三越主管指出，周年慶請來流行趨勢商品的「潮神」加持，今年攜手來自日本、風靡親子圈的「角落小夥伴」推出聯名贈品吸客，另外自10月10日起首波六店推出角落小夥伴販賣機，民眾只要下載App使用skm pay支付，就能購買杯墊、束口袋、飲料提袋＋吸管組等角落小夥伴限定商品。

而每次推出新機都掀起搶購熱潮的iPhone家族，也為百貨業績助攻。新光三越指出，今年不論是新款iPhone11或舊款iPhone XR皆引爆果粉換機潮，周年慶首波熱賣近千支；家用家電品類的「戰神」還包括熱銷的飛利浦氣炸鍋、擁有吹風機和吸塵器雙界霸主之稱的Dyson家族，V11吸塵器及HP06涼暖空氣清淨機，均為消費者採購焦點。

新光三越全台六店強打周年慶戰場，包括台北南西店、桃園站前店、台中中港店、嘉義垂楊店、台南中山店、高雄三多店，全台共有358個新櫃登場，其中19個為全台首櫃，86個新光三越初登場新櫃。

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