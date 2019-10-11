職業賭場國慶連假開張　南警持搜索票上門21賭客送辦

▲台南市警五分局國慶日破獲職業賭場，查獲21人，起出賭資及抽頭金、天九牌、骰子、帳簿等證物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警五分局10月10日凌晨，持搜索票前往北區小北路一棟透天厝，破獲職業賭場，現場查獲查姓主持人、2名工作人員及18名賭客，共計21人，扣得賭資及抽頭金合計新台幣37 400元、天九牌、骰子、帳簿、監視器主機、鏡頭、螢幕等證物，全數帶回偵辦。

日前市警五分局接獲情資，北區小北路某透天厝內設有職業賭場供不特定人士聚賭。警方經過多日埋伏探查，掌握賭場經營模式後，9日向台南地院聲請搜索票獲准，市警五分局督察組、偵查隊、警備隊及公園、和緯、開元派出所等，於月10日凌晨0時30分，持搜索票前往北區小北路該透天厝搜索職業賭場，現場查獲查姓主持人、2名工作人員及18名賭客，共計21人，扣得賭資及抽頭金合計新台幣37, 400元、天九牌、骰子、帳簿、監視器主機、鏡頭、螢幕等證物，全數帶回偵辦。

警方調查，查姓男子坦承意圖營利，提供賭博場所供不特定人士聚賭，由另2名工作人員擔任賭場把風及過濾客人，賭場客人係經認識友人互相介紹始得進入聚賭，全案依賭博罪嫌及社會秩序維護法偵辦、裁處。