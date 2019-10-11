庫存量大減…港警計畫改用「陸製催淚彈」：煙霧持續時間可達25秒

▲港警計畫改用大陸製的催淚彈。（圖／路透）

記者朱世凱／綜合報導

香港示威活動持續延燒超過4個月，港警為了驅趕人群便投入大量催淚彈。不過有消息指出，外國提供的催淚彈庫存正逐漸減少，因此警方計畫改用大陸製的催淚彈，不僅重量更輕之外，爆發時間也較外國製快0.3秒。

據港媒《東網》報導，港警已經開始向前線員警講解大陸製催淚彈的特性以及使用方式；有消息透露，這次計畫改用的型號為「Jing An」KF-302-20 CS Grenade，外形如同保溫杯，重量僅570克，外層圍上硬橡膠，施放後可在1.2秒內爆發，裡頭含有20粒彈藥，施放時間可持續15到25秒。

▼港警為了驅散示威群眾，因此投入大量催淚彈。（圖／路透）

報導提到，警方在過去4個月的示威遊行中，使用了數以千計的催淚彈，現今仍不斷增加當中。資料顯示，從6月初到8月初就已經使用超過千枚催淚彈，本（10）月1日，單單一天就使用了1400枚，消耗量十分驚人。

另外，港警曾被發現使用過期的催淚彈，間接證明庫存開始見底，加上曾有多個人權組織向歐美各國寄信，希望這些國家能夠停止向香港警方供應催淚彈；因此，港警若有需要，向大陸索要是最為快速且便利的方式。

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