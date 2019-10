哈吉貝襲日「破壞力1958年來最強」　JR東日本、航空取消班次

▲隨著颱風哈吉貝逼近日本,大浪拍打著防波堤。(圖/達志影像/美聯社)



記者丁維瑀/綜合外電報導

今年第19號颱風哈吉貝(Hagibis)預計12、13日侵襲日本關東地區,有日本氣象專家警告,自1958年當時造成1269人死亡的颱風艾達(Typhoon Ida)以來,「超級颱風」哈吉貝可能釀成更強、更具破壞力的災害。JR東日本與其他鐵路公司已提醒,許多班次可能於12與13日取消。

NHK報導,日本氣象廳將哈吉貝列為第二級,是今年最強颱風之一,本周末預計侵襲包括東京的關東地區,當局警告居民做好防災準備。根據最新數據,哈吉貝目前位於父島以西約410公里,以每小時25公里速度朝北北西方向前進,中心氣壓925百帕。

由於哈吉貝襲日,許多航空公司已宣布未來2天取消或異動的班次;根據預測,從11日到12日,日本靠近太平洋地區將降下暴雨,可能引發洪水與土石流。當局敦促外國旅客可以下載一款名為Safety Tips的APP,並追隨日本旅遊單位的官方推特帳號,隨時掌握最新消息。另外,日本國際觀光振興機構(JNTO)也提供24小時的英語、中文、韓文電話諮詢。

The Meteorological Agency are warning that Typhoon Hagibis could bring massive amounts of rain to some areas of Japan in just a few hours this weekend.https://t.co/xZHPRNU5fb pic.twitter.com/7f3ACSfdms