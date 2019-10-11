哈吉貝襲日「破壞力1958年來最強」　JR東日本、航空取消班次

▲隨著颱風哈吉貝逼近日本，大浪拍打著防波堤。（圖／達志影像／美聯社）



記者丁維瑀／綜合外電報導

今年第19號颱風哈吉貝（Hagibis）預計12、13日侵襲日本關東地區，有日本氣象專家警告，自1958年當時造成1269人死亡的颱風艾達（Typhoon Ida）以來，「超級颱風」哈吉貝可能釀成更強、更具破壞力的災害。JR東日本與其他鐵路公司已提醒，許多班次可能於12與13日取消。

NHK報導，日本氣象廳將哈吉貝列為第二級，是今年最強颱風之一，本周末預計侵襲包括東京的關東地區，當局警告居民做好防災準備。根據最新數據，哈吉貝目前位於父島以西約410公里，以每小時25公里速度朝北北西方向前進，中心氣壓925百帕。

由於哈吉貝襲日，許多航空公司已宣布未來2天取消或異動的班次；根據預測，從11日到12日，日本靠近太平洋地區將降下暴雨，可能引發洪水與土石流。當局敦促外國旅客可以下載一款名為Safety Tips的APP，並追隨日本旅遊單位的官方推特帳號，隨時掌握最新消息。另外，日本國際觀光振興機構（JNTO）也提供24小時的英語、中文、韓文電話諮詢。

The Meteorological Agency are warning that Typhoon Hagibis could bring massive amounts of rain to some areas of Japan in just a few hours this weekend.https://t.co/xZHPRNU5fb pic.twitter.com/7f3ACSfdms — NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) October 11, 2019

JR東日本表示，12日上午9時開始，將暫停部分來往東京圈與靜岡縣的列車，此外，12日上午11時以後，還會減少東北地方、山形縣、秋田縣、北陸地方等區域的列車，稍晚還會暫停所有服務。旅客可透過官網得知最新消息。

全日空（All Nippon Airways）已取消12日往返東京羽田機場、成田機場的406個國內航班。日本航空則幾乎全面取消350個國內航班，為12日往返羽田與成田機場的航班。

颱風艾達1958年9月20日形成，當時在東京造成停電、交通癱瘓等混亂情形，重災區域伊豆半島的通訊更被中斷，全國各地的鐵路、房屋都損壞，還釀成1269人死亡。

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