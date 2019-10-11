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加州酒店2023年起　禁止提供小罐沐浴用品響應環保　　

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▲加州州長蓋文‧紐森（Gavin Newsom）。（圖／路透）

▲ 加州州長蓋文‧紐森（Gavin Newsom）。（圖／路透）

實習記者周依儒／綜合報導

美國加州州長蓋文（Gavin Newsom）於9日簽署法案，禁止全加州的飯店提供小瓶包裝的沐浴乳、洗髮精和乳液等沐浴用品，以減少塑膠廢棄物的產生，此法案也預計在2023全面生效，若違反規定將會收到警告單，初犯在改善前每日罰款500美元（約台幣1萬5335元），屢勸不聽者則是罰款2000美元（約台幣6萬1337元）。

據CNN報導，此法案由議員艾許（Ash Kalra）提出，稱為AB1162法案，她表示，這種小於340mlL的小塑膠瓶會造成非常大的浪費。限小塑膠瓶的法案也將適用於擁有50間房間以上的住宿業者，少於50間房間的住宿業則應在2024年之前全面禁止提供，但這個法案並不會用於醫院、療養院、監獄或收容所等地。

▲加州州長蓋文‧紐森（Gavin Newsom）。（圖／路透）

▲飯店提供的小瓶裝沐浴用品。（圖／取自pixabay）

加州從2014年就開始實施限塑政策，並且成為全美第一個禁止提供塑膠袋的州，在2018年底時也簽訂了禁止主動提供塑膠吸管的法案，於今年年初實施，若是主動提供吸管的服務生，將處以1000美元（約台幣3萬677元）的罰款，或是入獄6個月。

除了加州以外，紐約也在今年9月下令禁止提供塑膠袋，而紐約的議員陶德（Todd Kaminsky）也在今年4月提出了禁止飯店提供小罐沐浴用品的法案，並表示希望透過這些小動作，能對環境產生正面影響，也能保護環境減少塑膠垃圾。

飯店業龍頭的洲際酒店集團，旗下擁有超過5600間飯店，總房間數超過84.3萬間，一年就可以用掉2億個小瓶罐。為了響應現在的環保趨勢，他們也在今年7月底宣布將在2021年前停止提供小瓶裝的衛浴用品，改用大瓶裝的來減少垃圾。

除了洲際酒店以外，萬豪集團部分的酒店從2018年開始，也陸陸續續的在客房廁所牆壁裝上壁掛式的沐浴乳、洗髮精等等，估計將會減少約1000萬小塑膠瓶，而希爾頓集團則是和美國企業潔世（Clean the World）合作，將客房內沒用完的肥皂、沐浴乳回收，重新製作成新的商品，將物品發揮到最大效用。

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