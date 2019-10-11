高級酸再進階！《南方四賤客》新片釋出　直接F髒話嗆中國政府

▲片中角色直接用髒話嗆聲中國。（圖／翻攝自《南方四賤客》官網）

記者丁維瑀／綜合報導

美國成人動畫《南方四賤客》（South Park）日前釋出「樂團在中國」（Band in China）一集，片中諷刺許多行為，在中國遭到封殺後則發布道歉文，不過內容卻充滿反諷意味。在第23季第3集中，尺度更是嗆辣，其中一名角色直接對中國政府大飆髒話。

《南方四賤客》經常結合各種時事，以不怕觸碰禁忌為特色。新一集的「注射」（SHOTS!!!）比起「樂團在中國」更挑戰尺度，其中一位主角屎蛋（Stan）的父親蘭迪（Randy）原本前往中國販售大麻，不過，他的夥伴Towelie卻不領情。

動畫中可見，蘭迪載著Towelie到一處空地，他懷念著昔日的美好，「Towelie，我把你帶來這邊是為了道歉。」蘭迪充滿歉意表示，他被金錢、貪心衝昏了頭，接著，他開始做出承諾，氣憤的Towelie則直接要他不要再抱中國大腿（No More Kissing China's Ass）。

聽到這個請求，蘭迪有些猶豫，他表示中國其實是個愛好自由的國家。此時，Towelie直接打開車門衝出去，蘭迪也立刻下車；Towelie直言，自己從來不想在中國政府「監控」的企業底下工作。

為了挽回對方，蘭迪終於妥協，他願意不在中國做生意。Towelie則要蘭迪說出口，用F開頭的髒話罵出來，「說阿，去*的中國政府。」蘭迪一開始只是輕聲回應，在受到刺激後，他最後才大聲辱罵，也成功贏回對方的心，彼此緊緊擁抱在一起，Towelie願意重回蘭迪的農場。

▲罵完髒話後和好如初。（圖／翻攝自《南方四賤客》官網）



《南方四賤客》先前一集惹火中國網友，雖然道歉，內容卻是滿滿酸味，還有著雙關含意，如今新一集直接開嗆，勢必引起討論。BBC報導，《南方四賤客》至今已推出23季，主角是小學生，以黑色幽默方式博得觀眾喜愛，近年來內容都以諷刺時事、流行文化為主。

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