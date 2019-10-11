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未獲准出席國慶大會…陳水扁怒嗆總統府「棄扁保馬」：馬英九怕見我？

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阿扁：蔡英文政府沒有「卡韓」。（圖／翻攝自Facebook／陳水扁）

▲陳水扁。（資料照／翻攝自Facebook／陳水扁）

記者呂欣玫／綜合報導

2019國慶大會10日落幕，卸任正副元首馬英九、吳敦義、呂秀蓮等人皆受邀現身典禮，但人在保外就醫中的前總統陳水扁卻未獲准出席，引發外界關注。對此，陳水扁10日指出，他不能出席國慶大會，是馬英九決定的，而蔡英文接受了「馬英九要去、陳水扁就不能去」的堅持，所以總統府最後決定「棄扁保馬」。

陳水扁是卸任元首，依照慣例皆會收到國慶大會邀請。陳水扁日前透過媒體群組亮出國慶邀請函「勾參加」的照片，質疑自己已經寄了回函，卻沒有收到慶籌會進一步回應。高雄市議員陳致中則表示，爸爸陳水扁目前沒有規劃出席國慶典禮。

而籌委會秘書長、內政部次長陳宗彥也證實，陳水扁已回函表達有出席意願，但籌委會考量「台中監獄規定」及「慶典是否能提供適當醫療協助」等，需再與法務部評估。

對此，陳水扁透過臉書指控，總統府「沒收」出席證，「阿扁不能出席國慶大會，原來是馬英九決定的？！」他能否出席大會是籌委會的權責，「與法務部有什麼關係？」如果要經法務部評估，「為什麼不提前作業？」何況發給卸任元首陳水扁邀請卡的籌委會是依慣例，不是根據中監規定。

陳水扁指出，他早在2016年10月9日接獲中監的正式公函認定，國慶大會是「公開性的非政治活動」，這是蔡英文時代的新認定，所以沒有牴觸馬英九、前法務部長羅瑩雪，所畫不得從事政治活動因違憲而無效的「二不」紅線。

陳水扁質疑，法務部多次表示陳水扁保外就醫期間參與活動的准駁，都是中監的權責，陳宗彥說要跟法務部評估，「豈不是證實法務部過去都在說謊？」真正下指導棋並具決定權的是法務部，中監只是負責提供公文A4紙張，及蓋上典獄長的官章，完全沒有准駁與否的決定權，又因涉及扁案政治案件，「法務部也是要請示總統府經同意才敢決行。」

陳水扁指出，2016年10月9日晚間的最後決定是因為「馬英九要去，陳水扁不能去」，因為馬英九說如果陳水扁要去，他就不去，所以蔡英文接受了馬英九的堅持，才臨時想出連中監人員都覺得很荒唐的藉口理由—「大會醫療設備不足以照顧陳水扁的健康，與擔心陳抗團體多、聲音大，陳水扁會被嚇到。」

陳水扁批評，最後總統府決定「棄扁保馬」，「因為阿扁比較好欺負？蘇院長似乎沒骨氣？蔡總統又好像很怕馬英九的樣子？阿扁拿到國慶大會邀請卡，卻不敢讓阿扁出席的『兇手』找到了，原來小馬哥怕見阿扁？！」

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