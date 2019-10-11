諾貝爾物理獎新得主：人類30年內就能夠發現「外星生命體」

▲瑞士學者奎洛茲。（圖／路透社）

記者錢玉紘／綜合報導

今年的諾貝爾物理獎得主之一、瑞士天文學家奎洛茲（Didier Queloz）在首訪時談到，他認為人類將會在30年之內開發出儀器，並在太陽系之外的星球找到「外星生物」存在的證據。他也認為，外星生命體勢必存在於宇宙的某個角落裡。



52歲的奎洛茲是劍橋大學的教授，因長期研究宇宙而有「行星獵人」的稱號，與另2名學者共同獲得了今年的諾貝爾物理獎。他在接受英國《每日電訊報》訪問時表示，「我無法相信我們是唯整個宇宙唯一的生命體，在外面有太多的行星，太多的星球了，整個宇宙都會有化學反應存在，這些讓生命誕生的化學過程勢必也存在於某個地方，所以我非常相信，一定有其他生命體存在」。



奎洛茲認為，這並不代表某天會突然出現一個綠綠的人，「生命體」在地球上有動物爬行之前就已經存在了，因此他確信，在100年內人類一定可以找到外星生命體，更實際點來說，30年內，科學家就會開發出可以在遙遠太陽系外行星中探測生命的儀器了。

奎洛茲也在受訪時表示，宣布得獎那天他過得很不順，一早就遇到腳踏車輪胎爆胎，接著又參加了一個很緊張的會議，導致他完全錯過了諾貝爾委員會的電話，最後當他得到大學工作人員的通知時，瞬間「腦袋空白兩分鐘」。



他與和另一名得主麥耶（Michel Mayor）共同發現了圍繞主序星的首顆太陽系外行星。奎洛茲用徑向速度測量的方法分析了飛馬座51，結果發現了一顆軌道周期為4.2天的行星，也就是飛馬座51b，挑戰了當時正統科學針對行星形成的見解，在24年的研究生涯中，他發現了超過4000個新的系外行星，也有超過100個天體以他命名。

他提到，「我們打開了天體物理學的新窗口，證明了還有其他行星，擴大了我們的視野」。另外，奎洛茲提到，雖然自己並不是一個有信仰的人，但他相信科學繼承了許多從宗教的精神，「某種程度上來說，科學就是我們對世界產生好奇的一種過程」。