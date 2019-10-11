日產車送烤漆！回家一看「TIIDA變踢阿達」秒QQ　他哭怨師傅…千人笑炸

▲原PO發文抱怨烤漆師傅。（圖／爆怨公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

「我要抱怨我家人去的烤漆廠的師傅，英文也太不好了吧」，一名男網友在臉書《爆怨公社》貼出一張照片，只見他開的是NISSAN某款主打寬敞車內空間的掀背車，該款車靠著一句「TIIDA」就把東西變大的趣味廣告，成功讓大眾記住「TIIDA」這個單字。但原PO考完漆後，車子就瞬間被改名，讓網友紛紛笑噴。

這位男網友在文中貼出一個大哭的表情符號，抱怨家人去的烤漆廠，說烤漆師傅英文也太不好了，「烤完漆把字母貼回去也貼錯～」仔細看看照片，原PO家的車是NISSAN的TIIDA，但這時卻變成「TIIAD」，雖然只是把後面2個英文字母弄顛倒，但唸法和意義截然不同。

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▲烤漆廠把TIIDA拼成TIIAD。（圖／爆怨公社）

看到貼文後，其他人紛紛笑噴，「踢啊達，好壞」、「幸好不是『TAIDI』，閩南語『殺豬』」、「這真的哭笑不得」、「恭喜你買到隱藏版的喔」、「瞬間山寨了」、「獨一無二，僅此一輛，值得擁有」、「烤漆學徒：『師仔，這台車的英文怎麼拼？』烤漆師傅：『提ㄚ達（T型扳手）』。可能師傅只是想表達拿T型扳手來，結果徒弟會錯意了。」

還有網友留言表示，「之前朋友的C240烤完漆升級成C420她還說賺到耶」、「考驗人們的反應跟注意力」、「WISH變HSIM的也有看過」、「不錯，一看就知道是自己的車」、「是我就不會貼了，因為洗車打蠟比較方便」、「丟去google聽發音……好慘烈」、「不錯呀，這樣找自己的車比較不會認錯。」

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