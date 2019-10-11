　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

日產車送烤漆！回家一看「TIIDA變踢阿達」秒QQ　他哭怨師傅…千人笑炸

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 。（圖／爆怨公社）

▲原PO發文抱怨烤漆師傅。（圖／爆怨公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

「我要抱怨我家人去的烤漆廠的師傅，英文也太不好了吧」，一名男網友在臉書《爆怨公社》貼出一張照片，只見他開的是NISSAN某款主打寬敞車內空間的掀背車，該款車靠著一句「TIIDA」就把東西變大的趣味廣告，成功讓大眾記住「TIIDA」這個單字。但原PO考完漆後，車子就瞬間被改名，讓網友紛紛笑噴。

這位男網友在文中貼出一個大哭的表情符號，抱怨家人去的烤漆廠，說烤漆師傅英文也太不好了，「烤完漆把字母貼回去也貼錯～」仔細看看照片，原PO家的車是NISSAN的TIIDA，但這時卻變成「TIIAD」，雖然只是把後面2個英文字母弄顛倒，但唸法和意義截然不同。

請繼續往下閱讀...

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲▼ 。（圖／爆怨公社）

▲烤漆廠把TIIDA拼成TIIAD。（圖／爆怨公社）

看到貼文後，其他人紛紛笑噴，「踢啊達，好壞」、「幸好不是『TAIDI』，閩南語『殺豬』」、「這真的哭笑不得」、「恭喜你買到隱藏版的喔」、「瞬間山寨了」、「獨一無二，僅此一輛，值得擁有」、「烤漆學徒：『師仔，這台車的英文怎麼拼？』烤漆師傅：『提ㄚ達（T型扳手）』。可能師傅只是想表達拿T型扳手來，結果徒弟會錯意了。」

還有網友留言表示，「之前朋友的C240烤完漆升級成C420她還說賺到耶」、「考驗人們的反應跟注意力」、「WISH變HSIM的也有看過」、「不錯，一看就知道是自己的車」、「是我就不會貼了，因為洗車打蠟比較方便」、「丟去google聽發音……好慘烈」、「不錯呀，這樣找自己的車比較不會認錯。」

►他奶奶的美麗小秘訣！

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！

ET快訊
20歲女大生中邪呻吟！母淚「女兒每晚被硬上」…同學害怕吐恐怖
3刺青大哥談「女兒Hello KiKi不見」超商妹嚇呆　結局
人妻結婚6年還是處女！夫租屋被拍「有女人」竟不是外遇..婆家
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

逛好市多見長髮正妹「盤坐超巨大輪椅」　她氣炸PO網…網友戰翻了

影／NBA上海賽開打前　陸球迷怒撕7萬元門票：球迷先是中國人

「1500元枕套變金鍊」她一取貨慘哭：賣家明明沒出貨　苦主1招讓詐騙吃癟

影／連假送家人出國！一看國道高乘載…他「慌放喵星人」蒙混　結局QQ網笑炸

水泥地蹦出「止滑功能」！黑狗兄憨臉搖尾...爸氣炸：把你三杯

影／逛好市多「6入冰淇淋499元」她秒搬購物車：超濃郁　一看專櫃1杯180元

「靠著挫折活下去」　李茂生聽少年心聲力推《少年事件處理法》

日產車送烤漆！回家一看「TIIDA變踢阿達」秒QQ　他哭怨師傅…千人笑炸

影／國1湖口新竹段車速不到40！國道藏6地雷路段...國5北上恐塞到深夜

哈吉貝直逼日本關東！　11至13日航班異動懶人包看這篇

虎科大2女遭砂石車拖行30m輾斃 父認屍癱軟：說不定不是我女兒...

手推車逆襲！機車阿伯「90度大轉」　秒加速飛騎進海...安檢人員跳海救人

「自小被害慘」不用手機的獨行俠　10年無家用電話...想找他靠運氣

清秀妹「東區街頭脫褲」蹲地直接拉　起身多一顆...網噁吐：廁所很難找？

見怪男路邊尿尿！婦人倒車避開　他抓狂攻擊「猛敲窗+扳後視鏡」

韓演說「中華民國了不起的國家」　下一秒巨幅國旗背板突然崩落...

國慶演說蔡英文講6次「中華民國」　不分藍綠！提主權連馬英九也拍手

厚臉皮薩摩耶「懶躺前院不回家」 媽拚命抱不動...網笑：牠要肉肉啦

大陸民主化兩岸才能和平發展！　韓國瑜穿國旗衣戰力+9：拿槍捍衛主權

被爆虐狗！警犬訓練所「鞭打、猛踹」　死了就地掩埋...同伴含淚抖縮狗籠

「靠著挫折活下去」　李茂生聽少年心聲力推《少年事件處理法》

日產車送烤漆！回家一看「TIIDA變踢阿達」秒QQ　他哭怨師傅…千人笑炸

影／國1湖口新竹段車速不到40！國道藏6地雷路段...國5北上恐塞到深夜

哈吉貝直逼日本關東！　11至13日航班異動懶人包看這篇

【瑪法達談星】十二星座10.09 ~10.15運勢　驚心動魄、千鈞一髮

【瑪法達談星】10.09 ~10.15土象星座　處女法律糾紛、積怨和解有望

【瑪法達談星】10.09 ~10.15火象星座　射手事業守成與開創並進

【瑪法達談星】10.09 ~10.15水象星座　雙魚事業搶回主導另闢新局

3刺青大哥談判「女兒Hello KiKi不見」　超商妹嚇呆...反差萌認證：好爸爸

路人A壞擋泥板…留號碼喊賠！她一打「傳空號通知」火炸　網挺追究曝原因

12強／中華隊同組波多黎各名單出爐　陣中有3名曾效力桃猿

台女遊長灘島「比基尼太露」引轟動被捕！　警：根本只穿繩子

慘遭國民逆轉沒關係　道奇羅總明年續掌兵符

記大功一支！高加索家中挖出大把鈔票...爸秒跪：人算不如狗算

咬指甲「整片爽撕」會致命！　她遭「恐怖細菌」攻擊全身…整隻手臂變形

沒在管中國施壓！裴洛西賀電「中華民國台灣總統」慶雙十　親筆簽名超感人

陸船國慶日越界打撈377kg漁獲　還破壞台灣漁船網具惹糾紛

說好輪流付！男星吃麵錢不夠「女友掏出140塊秒翻臉」：我要會照顧我的人

華為失去Google服務「少賺逾100億美元」　任正非：沒有多大的影響

下台南找表妹！她看偏鄉新建案「以為500萬」…房價曝光：嚇死我

癡等男友接機「氣到想分手」　轉頭見對方直接捂臉爆哭

生活熱門新聞

「1500元枕套變金鍊」她一取貨慘哭

清晨叫熊貓！她多訂1碗　外送員暖哭

連假高乘載！他放大絕蒙混　結局QQ網笑炸

電梯開錯門　讓他沒唸大學卻有碩士學歷

好市多「冰淇淋499元」她讚超濃郁

3大哥談判「女兒玩偶不見」神展開

「全裸紅帶妹」國慶爆紅　本人回應了

外送員連假遇暖心客　嚇到說謝謝

翻LINE通話紀錄　她抓包「男友夜聊妹子」

北台將變天降5℃！哈吉貝恐轉中颱

腳開刀點餐到2樓！外送員嗆奧客　客：滾回家當媽寶

機師偷吃空姐　1年後劇情神反轉

衛武營連假4天變「巨大遊樂場」

太魯閣滿山谷垃圾！網嘆：台人素質

更多熱門

相關新聞

福特Mustang R-Spec機增野馬開賣

美式肌肉經典跑車Ford（福特）Mustang野馬以其2.3升Ecoboost與5.0升V8 GT車型聞名，不過現在還有1款「機械增壓」的Mustang R-Spec Limited Edition野馬跑車即將在10月10日開放預購，並採限量500部、澳洲市場獨享的方式販售，Mustang R-Spec售價將自99,980澳幣起（約台幣207萬），最快在2020年初交車。

路人A到車尾留號碼喊賠！一打是空號她火炸

連假高乘載！他放大絕蒙混　結局QQ網笑炸

Lexus又有3新車升級「LSS+ 2.0」

賓士V-Class巨型溜滑梯現身

關鍵字：

烤漆汽車NISSANTIIDA爆怨公社

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

清秀妹東區脫褲！起身腳下多一顆噁吐網

「1500元枕套變金鍊」她一取貨慘哭

連千毅70萬勞力士「鑑定結果」出爐

虎科大2女遭砂石車輾斃　父見碎屍哭癱

清晨叫熊貓！她多訂1碗　外送員暖哭

連假高乘載！他放大絕蒙混　結局QQ網笑炸

高加索做錯事被鍊！委屈塞爸懷裡

虎科閨蜜遭砂石車輾碎　另一角度畫面曝

醫院深夜突竄惡火！一家4口全燒成骨架

孫生和女粉互動…突被男子衝上台揍

高材生剝皮肢解流浪狗！自曝影片：燉肉太香

喝奶茶也引臭！醫曝「4類食物」讓體味濃爆

編劇為何賜死《天空之城》慧娜？

超載貨車曝光　司機載171噸鋼捲

王瞳挨告侵犯配偶權！于美人：正宮有高人指點

更多

最夯影音

更多
虎科大2女遭砂石車拖行30m輾斃 父認屍癱軟：說不定不是我女兒...

虎科大2女遭砂石車拖行30m輾斃 父認屍癱軟：說不定不是我女兒...
手推車逆襲！機車阿伯「90度大轉」　秒加速飛騎進海...安檢人員跳海救人

手推車逆襲！機車阿伯「90度大轉」　秒加速飛騎進海...安檢人員跳海救人

「自小被害慘」不用手機的獨行俠　10年無家用電話...想找他靠運氣

「自小被害慘」不用手機的獨行俠　10年無家用電話...想找他靠運氣

清秀妹「東區街頭脫褲」蹲地直接拉　起身多一顆...網噁吐：廁所很難找？

清秀妹「東區街頭脫褲」蹲地直接拉　起身多一顆...網噁吐：廁所很難找？

見怪男路邊尿尿！婦人倒車避開　他抓狂攻擊「猛敲窗+扳後視鏡」

見怪男路邊尿尿！婦人倒車避開　他抓狂攻擊「猛敲窗+扳後視鏡」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

摩鐵「八腳獸傳奇」

談到台灣汽車旅館少不了催情設備八爪椅，在明查暗訪後向你道來這段摩鐵史的有趣一頁

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面