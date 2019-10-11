想挽留男友！母多次強逼12歲女兒「幫生小孩」　還在旁監看不准哭鬧

▲性侵示意圖。（圖／123RF）

記者劉亭／綜合報導

廣西南寧一名38歲黃姓母親為了挽留同居的覃姓男友，竟然多次強迫自己當時才12歲的女兒與男友發生性關係，還要求為對方生孩子。女兒遭到多次侵犯無法承受，告知生父後這件事情才爆發，當地法院判黃母與覃男有期徒刑10年和11年。

綜合陸媒報導，黃女與前夫離婚後，女兒麗麗（化名）與父親一同生活。她則結識了現年33歲，曾犯搶劫罪服刑2年的有婦之夫覃男，兩人隨後展開同居生活，更一起經營生意。

黃女因為自己無法生育，擔心覃男會離開她，為了挽留男友把主意打到麗麗身上，竟要求女兒幫覃男生小孩，就算麗麗多次拒絕，她還用跪地哭求、吞藥、割腕自殺等方式強求。

麗麗2018年4月因為與父親吵架，搬進黃母和覃男的住處，在母親的強迫之下，最終只能同意與覃男發生性行為。覃男之後多次性侵麗麗，黃母還在旁邊看著，並要求女兒不要哭鬧，以免鄰居聽見。麗麗之後忍無可忍之下，回家把所有事情告知父親，並報警處理。

警方於今年1月逮捕黃母與覃男。當地法院審理後認為，覃男明知對方是未成年少女，仍與對方發生性關係，已構成強姦罪；黃母強迫被害人與覃男發生性行為，已構成強姦罪的共犯。近日以強姦罪分別判黃母與覃男10年和11年有期徒刑。