陸第一網美電商「如涵控股」被控違反《證券法》　在美面臨集體訴訟

▲如涵控股在美國風光上市，如今面臨集體訴訟。（圖／翻攝自微博@張大奕eve）

記者吳美依／綜合外電報導

大陸電子商務公司「如涵控股」（Ruhnn Holding）被稱為「中國網紅第一股」，經營並培養網路紅人，如今卻被美國利布哈德律師事務所（Bernstein Liebhard LLP）提起集體訴訟。據了解，這一家公司被指控，首次公開募股（IPO）時沒有披露不利事實，甚至在聲明中寫出錯誤、誤導的敘述。

利布哈德律師事務所（Bernstein Liebhard LLP）代表投資人提出集體訴訟。根據聲明，如涵控股首次公開募股時，商店數量已經下降40％，全職網紅人數減少將近44%，因此估計淨營收下降大約46％，上述資訊卻都沒有出現在募股說明書中，涉嫌錯誤或誤導，沒有披露不利事實。

▲網紅張大奕與如涵控股合作，在淘寶經營網路服飾。（圖／翻攝自微博@張大奕eve）

聲明中也指出，如涵控股對於業務、營運和前景的敘述缺乏合理基礎，存在重大的虛假或誤導，已經違反1993年《證券法》。

《美通社》（PR Newswire）報導，如涵控股在註冊報表中缺失重大不利事實，近日股價大幅下跌，甚至比首次公開募股的時候更低。據了解，Glancy Prongay & Murray LLP、Kaplan Fox & Kilsheimer LLP等美國律師事務也在9日宣布，將要針對如涵控股提出集體訴訟。

位於紐約的「利布哈德律師事務所」是一間投資人權益律師事務所，在業界享有盛名，已經成功提出數百起個人與集體訴訟，13次入圍《國家法律期刊》（The National Law Journal）的「原告熱門人選」，連續10年入圍「法律500強」。

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