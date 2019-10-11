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水中暗黑大物現身吸走遙測魚雷　美軍大喊：快把潛水人員救上來！

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▲幽浮。（圖／pixabay）

▲美軍稱拍攝到的不明物體為「無法解釋的航空現象」。（示意圖／pixabay）

實習記者施怡妏／綜合報導

2017年《紐約時報》公開2004年在聖地牙哥外的太平洋海域演習時，F-18戰機遭遇幽浮（UFO）的經過，曝光後全世界關注，影片在網路上也被網友瘋傳。美軍在9月間也證實，拍攝到的確實是不明飛行物，但不認為就是UFO，而稱作為「無法解釋的航空現象」。不只幽浮事件，在1990年時，也曾在海中發生過無法解釋的現象。

根據POPULAR MECHANICS報導，退役海軍飛行指揮官弗拉沃（David Fravor）日前接受專訪，談論當年的幽浮事件，一共有三段UFO影片流出，第一個影片是2004年11月4日所攝，第二、三段都是2015年1月21日拍攝的，在影片中可以看到UFO的出現令飛行員感到不可思議。

此外他還分享一名海軍直升機飛行員在1990年時，於波多黎各海岸附近遭遇到的事情。這名飛行員當時負責駕駛CH-53「海種馬」直升機，任務是從海軍獲取BQM空中目標無人機和潛艇遙測魚雷。

第一次他們為了要收回BQM，直升機先放一名潛水人員下去，等他把東西鉤好後就要拉他上來。然而，飛行員這時看到距離50英尺（15公尺）處的水面有一個暗黑色的大型不明物體從深處浮起。

當飛行員拿到BQM後，這個不明物體又沉下去。飛行員們嚇到不知所措，「這到底是什麼？」過了幾個月後，相同的事情又再次發生。這次他們要取回魚雷，就在潛水人員下水時，那個不明物體又出現了。

駕駛趕緊對著內部通話系統大喊，「那不是潛水艇！」要大家趕緊把潛水人員拉回來，一夕之間，本來要取回的魚雷已經被吸走了，暗黑色的不明物體也潛回深處。駕駛堅稱，「魚雷不是沉下去，而是真的被吸下去的。」這名飛行員曾在2017年向報社透露此消息，但卻從未被報導出來。

▼2004年美軍飛行員所攝的不明飛行物影片。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

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