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他發現啤酒消失　調監視器驚見「水電工勾金髮妹」進屋激戰…女主角太面熟！

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▲水電工威爾森趁雇主沒回來，帶金髮妹到雇主家激戰。（圖／翻攝自推特）

▲水電工威爾森趁雇主沒回來，帶金髮妹到雇主家激戰。（圖／翻攝自推特下同）

記者陳亭伃／綜合報導

英國坎布里亞郡日前一戶人家趁著假期出遊，找來一名水電工能夠在大家不在家的時候，將屋內的管線整修，然而就在假期結束後，這戶人家返回家中，發現有啤酒竟然消失，調閱監視器一看才知道，這名水電工竟趁著雇主不在，將一名女子帶到家中激戰。令人震驚的是，女子還是雇主朋友的妻子。

根據英國《太陽報》報導，居住在坎布里亞郡的麥可（Michael）趁著假期帶著妻子跟孩子出遊，原本想說一家人都不在請來信任的水電工威爾森（Mike Wilson），可以協助在幾天內整修好水管。然而就在假期結束返家後，麥可和妻子卻發現，冰箱內的啤酒少了幾罐，於是調閱門口的監視器想看看發生什麼事。

▲水電工威爾森趁雇主沒回來，帶金髮妹到雇主家激戰。（圖／翻攝自推特）

▲威爾森。

沒想到畫面卻讓麥可非常震驚，因為就在一家人回來前，水電工威爾森竟開車帶了一名金髮女郎來到麥可家，接著若無其事的進門，過了半個多小時，兩人又手牽手的走出來。麥可將監視器的聲音調大，竟還聽到威爾森與金髮女郎激戰的「啪啪聲」，讓他當場反胃。

最令麥可夫妻震驚的是，這名金髮女郎看上去有點面熟，他們才想起竟然是住在附近的朋友妻子。麥可隨即將監視器影片截錄，並且傳給好友說「兄弟我想你不會想看這個，但我不得不跟你說，你老婆跟水電工搞上了，而且還在我家獨處」。

麥可事後表示，根本無法想像威爾森在自己家做出這樣的事情，「想到我的孩子會在這沙發上睡覺，我就覺得無比噁心，所以我們決定把沙發丟掉換一個新的」。目前雖然麥可已經報案，但卻只能依據「啤酒失竊」偵辦，因麥可是自願將鑰匙交給威爾森。

▲水電工威爾森趁雇主沒回來，帶金髮妹到雇主家激戰。（圖／翻攝自推特）

▲麥可事後將影片傳給朋友。

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