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上了岸也沒地方住！外籍漁工只能當廉價勞工　雇主錢賺多不滿足

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▲▼外籍漁工,漁業,漁工,漁船（圖／ ETtoday資料照）。

▲外籍漁工權益是否被公平對待，近來又引起各界關注。（圖／ ETtoday資料照）

記者許展溢／台北報導

南方澳斷橋讓來自異鄉的6名漁工失去寶貴生命，各界又開始關注起他們的權益是否被公平對待。宜蘭縣漁工職業工會秘書長李麗華向《ETtoday新聞雲》表示，看過最慘的是有人前10個月只領新台幣1912元，她痛批雇主賺這麼多，用廉價勞動力還不滿足，連最基本的待遇都不願意負擔。

事件發生後，外籍漁工能不能上岸備受討論，李麗華提到這陣子訊息混亂，實際是可以，但可以跟有地方住是兩回事，不少人是和幾個朋友合租一個空間，境內漁工聘僱可以上岸居住，境外漁工也行，但有一定範圍限制，且境外過去也發生過雇主怕他們跑掉，租小地方，將70幾人反鎖，限制他們自由。也有僱主生氣要求不能上岸，要在船內把船顧好，尤其颱風天，但都沒想到漁工睡在船上也很危險？

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▲▼外籍漁工,漁業,漁工,漁船（圖／ ETtoday資料照）。

▲李麗華說，外籍漁工可以上岸跟可以居住是兩回事。（圖／ ETtoday資料照）

李麗華表示，他們薪水雖和台灣最低工資一樣2萬3千，但每月透過仲介、雇者扣一扣，有的還用欺騙方式要貸款等黑心名目必須再扣，曾看過菲律賓漁工薪資表少的可憐，第一年前10個月只領1912元，就算第二年開始有1萬多元，但要寄回家、花費，根本不可能租房子。李麗華痛批，住宿生活照顧是雇主責任，尤其雇主賺這麼多錢，還不想負擔這些事，假設外籍勞工不來，請本國籍薪不會是這樣，用廉價勞動力，人事成本降低還不滿足。

農委會主委陳吉仲提將補助高雄前鎮興建漁工休息中心，李麗華認為，不管誰還是哪個單位，要先真正了解漁工需求，政府要做的是拿出態度讓這些船東聘僱外籍漁工時將「陸地上提供住宿場所」列為要件之一，否則就不能引進勞工。

▲▼外籍漁工,漁業,漁工,漁船（圖／ ETtoday資料照）。

▲李麗華認為，不管誰還是哪個單位，要先真正了解漁工需求。（圖／ ETtoday資料照）

高雄區漁會總幹事黃昭欽指出，以高雄遠洋漁船來看，約5、6百艘，平常不會在漁港內，季節性高峰約1百艘，如1艘用到50人以上外籍漁工，則有5千多人，返港後睡在船上不會有太大問題，但洗澡不比陸地上舒適， 且上岸要花錢，漁工有自己考量，不可能一天到晚往外跑。

黃昭欽說，這次計畫蓋漁工休息中心地點在前鎮漁港西岸碼頭出口，土地面積約1700多坪，未來有多樓層，包括大型公共浴室、休閒需求、異鄉美食廣場、商店街，還有百元剪髮、自助洗衣等多功能，此案農委會說要補助3億，也希望中央政府能趕快執行，打造符合漁工們的生活環境。

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