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烏干達通過「同性戀死刑法案」　當地LGBT崩潰求救…官員冷回：那不自然！

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▲烏干達廉政部長宣佈同志皆處死刑。（圖／推特@Uganda Media Centre）

▲烏干達廉政部長宣佈同志皆處死刑。（圖／推特@Uganda Media Centre）

記者陳亭伃／綜合報導

東非國家烏干達，近日宣布通過新法案「同性戀者死刑」，將針對所有同志、同性性行為者處以死刑，5年前因為政府內部原因，導致一度法案通過卻無效。近幾周，法案再度被重新提交議會並投票通過，消息一傳出讓不少LGBT團體相當憤怒，認為根本是加深性別歧視，甚至上烏干達的LGBT族群被迫出走。

根據英國《每日郵報》報導，烏干達廉政部長洛科多（Simon Lokodo）表示，5年再度通過該法案，主要是「同性戀對烏干達人來說，並不自然，甚至在學校也會有同性戀者影響彼此，宣傳這樣的的性向是天生的假象」。

此外，洛科多也提到，目前刑法規範仍有限，但法案通過後已確定同志行為是犯罪的一種，「任何同性戀或是影響人成為同性戀的人都是犯法」最高可以被判處死刑。據悉，同性戀在大部分的非洲國家仍然是屬於犯罪的一種，刑罰從監禁到死刑不等。

▲▼同志,同性戀,同婚。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲汶萊、烏干達對於同志處以極刑遭到人權團體砲轟。（圖／示意圖／取自免費圖庫pixabay）

今年4月汶萊同樣因為要求對同性戀執行「投擲死刑」的計畫，但遭到歐美明星、人權團體的炮轟才遭到停止，如今烏干達對同志祭出最高的刑罰「死刑」引發眾多人權團體憤怒，然而洛科多表示，烏干達已經準備所有負面的回應。

烏干達LGBT組織成員Pepe Julian Onziema表示，法案的通過，讓成員們相當擔心，因為過去有這樣的法律，反而讓烏干達人對同志出現恐懼感與仇恨，上周就有一名男同志遭到殺害，盼望國際可以拯救烏干達的LGBT族群。

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