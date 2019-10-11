40歲OL工作12年月領4萬！　絕望PO文慘被知名企業家狠嗆：妳才完蛋啦

▲ 女子抱怨工作12年了，薪水還是很少。（圖／記者陳亭伃攝）

記者陳宛貞／綜合外電報導

薪水太少、生活太困苦是許多上班族的煩惱，也是聚會時最常抱怨的話題。日前就有一名約40歲的日本女子上網表示，從事目前的行業已經超過10年，薪水卻只有14萬日幣（約新台幣4萬元），忍不住抱怨「日本已經完蛋了吧？」沒想到居然引出知名企業家在推特上狠嗆，「是妳完蛋了！」引起熱議。

這名女子上月29日在日本女性網路論壇Girls Channel的工作板上以「實領15萬以下的人」為題發文表示，她是一名公司職員，每月實領14萬日幣，在東京的製造業工作長達12年，也是有頭銜的人，「薪水卻是這樣…」。她忍不住抱怨道，「完全無法奢侈過生活。日本已經完蛋了吧？」

▲ 堀江發推特反嗆女子。

這則貼文在論壇引起廣大迴響，有人贊同的表示，「日本真的完了」；也有人認為是她所在的公司沒有前景，建議她趕快換工作。沒想到這則貼文除了吸引網友討論，還招來曾任日本知名入口網站「Livedoor」前總經理的企業家堀江貴文關心。

堀江7日在推特上直言，「不是日本完蛋了，而是『妳』完蛋了啦。」這番言論經過媒體報導後，女子的抱怨文再度掀起討論，「實領14萬」的關鍵字一度登上日本推特趨勢榜，堀江這則貼文也湧入大批網友論戰。有人認為堀江膚淺又不知民間疾苦，批評他「人格也完蛋了」；但也有網友認為，發文的女子不該一味抱怨，而是該去爭取能夠達到自己想要的薪水的工作。

►我沒有遲到，是時間遲到了！