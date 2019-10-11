哈吉貝直逼日本關東！　11至13日航班異動懶人包看這篇

▲受颱風影響，各航空公司公布航班異動資訊。（示意圖／記者賴文萱攝）
記者胡順惠／台北報導
據氣象局8時最新資料顯示，第19號中度颱風「哈吉貝」（國際命名 HAGIBIS），以每小時20公里速度，向北北西進行，估11日下半天到12日影響最大，從關西延伸到關東都會受到影響，本州地區要特別留意。各家航空公司公布航班異動。
▲哈吉貝直逼日本關東一代。（圖／翻攝NOAA）
長榮航空
10月11日
BR190松山—羽田提前至15時20分起飛
10月12日
往返桃園—東京成田航班全日取消
往返台北松山—東京羽田，除了BR189D提前至11日20時15分起飛，其餘航班取消
往返高雄—東京成田航班全日取消
往返桃園—名古屋航班全日取消
往返高雄—大阪航班全日取消
往返桃園—大阪BR178/BR177、BR132/BR131航班取消
10月13日
BR189東京羽田-台北松山航班取消
日本航空
10月12日
台灣出發航班，包含JL096、JL098、JL802、JL804、JL812、JL814和JL822，及抵達台灣的航班，包含JL097、JL099、JL805、JL809、JL811和JL821，共12班航班取消。
全日空航空
10月12日
台北往返東京將有6航班取消，包含東京羽田-台北松山NH851、台北松山-東京羽田NH852、東京羽田-台北松山NH853、台北松山-東京羽田NH854、東京成田-台北桃園NH823、台北桃園-東京成田NH824。