哈吉貝直逼日本關東！　11至13日航班異動懶人包看這篇

第19號「哈吉貝」（HAGIBIS）強烈颱風步步逼近日本，11日開始影響當地天氣，日方預估12至13日（周六、日）最接近關東地區，且可能登陸，帶來最高500毫米的劇烈雨勢，還可能造成暴潮，全日空已宣布12日羽田、成田機場國內航線停飛，各新幹線也預防性停駛，連鎖超市「伊藤洋華堂」更罕見暫時關閉8個縣的12間主要超市，被網友推爆「正確的決定」、「安全第一，我覺得很棒」。