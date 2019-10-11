井上雄彥「按讚挺港」遭陸封殺…臉書再貼《灌籃高手》經典對白！3萬網讚爆

▲井上雄彥在臉書分享《灌籃高手》中的經典對白，立刻引起網友讚賞。（圖／翻攝自井上雄彥臉書）

記者朱世凱／綜合報導

大陸網友近日發現，日本漫畫家《灌籃高手》作者井上雄彥曾在6月時，對2則香港遊行的推特貼文按下喜歡，因此氣得揚言要封殺拒看。井上雄彥雖未對此事作出表態，不過9日在臉書上貼出《灌籃高手》中的經典對白，立刻引起一票網友感動大讚「謝謝老師」、「這真是意義重大的一幕」。

井上雄彥今（2019）年6月時，在推特上對評論家石平太郎，以及當時任職外務大臣河野太郎的推特貼文按讚，內容與支持香港遊行的言論有關；不少大陸網友得知消息後，立刻選擇封殺，「真的太失望了，竟然支持港獨？」、「無論多愛櫻木花道和流川楓，中國人才是我的身份。再見了，灌籃高手，永別！」

事發後，井上雄彥並沒有多做回應，不過9日時卻在臉書上貼出《灌籃高手》的經典一幕，內容是安西教練對三井壽說，「如果你現在放棄了，這比賽便會就此結束」、「不要輕言放棄，要堅持到最後」。這段對白瞬間引發外界聯想，讓大批網友感動地說，「感謝您的支持，永遠愛您！老師」、「香港人加油啊！」、「您的表態值得大家尊敬與力挺」、「讓人印象深刻的對白」。

不過也有大陸網友在微博回應，「這根本就是井上雄彥粉絲開的冒名帳號」，更貼出證據直指是香港網友自我安慰。圖中可見，疑似是喜歡井上雄彥的讀者開了此粉專，並且在2010年發表對《浪人劍客》（Vagabond）的觀點，讓人對於整起事件摸不著頭緒。

► 欸~妳過來一下！妳過來一下

▼大陸網友發現，粉專疑似是冒名帳號，並貼出證據。（圖／翻攝自微博）