中美談判重啟川普讚「非常棒」　推特耍心機：但我想達成協議嗎

▲中國國務院副總理劉鶴抵達華府,先與美國貿易代表賴海哲、財政部長梅努欽見面。(圖/路透)



記者丁維瑀/綜合報導

第13輪中美貿易談判10日在華府重啟,川普10日告訴記者,一切都很棒,「我們做得很好,明天就去見他們」,他將於11日在白宮會晤中國國務院副總理劉鶴,外界關注是否會終結長達15月的貿易爭端。不過,川普在推特倒是有些使壞,他寫道,「與中國談判的大日子,他們想達成協議,但我想嗎?」

Big day of negotiations with China. They want to make a deal, but do I? I meet with the Vice Premier tomorrow at The White House.