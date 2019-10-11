中美談判重啟川普讚「非常棒」　推特耍心機：但我想達成協議嗎

▲中國國務院副總理劉鶴抵達華府，先與美國貿易代表賴海哲、財政部長梅努欽見面。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

第13輪中美貿易談判10日在華府重啟，川普10日告訴記者，一切都很棒，「我們做得很好，明天就去見他們」，他將於11日在白宮會晤中國國務院副總理劉鶴，外界關注是否會終結長達15月的貿易爭端。不過，川普在推特倒是有些使壞，他寫道，「與中國談判的大日子，他們想達成協議，但我想嗎？」

Big day of negotiations with China. They want to make a deal, but do I? I meet with the Vice Premier tomorrow at The White House. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 10, 2019

綜合《美聯社》、《衛報》報導，談到雙方的貿易談判時，川普看似樂觀，直呼「我們做得很好。」他10日透過推特發文，寫道中國想達成協議，「但我想嗎？」劉鶴將率領代表團，與美國貿易代表賴海哲（Robert Lighthizer）、財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）商談。

美國先前指責中國竊取技術並施壓外國公司，要求企業交出商業機密。川普政策下，美方對價值超過3600億美元的中國商品徵收關稅，並打算12月15日再對另一批1600億美元中國商品加稅，此舉等於影響所有的中國產品。中方則把目標放在美國農產品，試圖回擊。

關稅所帶來的高昂成本，以及不確定貿易戰何時結束的因素，已對經濟造成損害，尤其是製造業深受影響。上周一項民間調查顯示，美國工廠產量降到自2009年來的最低水平，當時經濟陷入嚴重衰退。

▲劉鶴率領中方代表團。（圖／路透）



美國商會國際事務負責人布倫特（Myron Brilliant）表示，「雙方都在輸，全球經濟也一樣。」他在談判前與雙方代表團交談，對此他顯現出樂觀心態，並稱北京加大購買美國大豆，表達善意。

布倫特期望，美中富有成效的會談，能說服川普取消或延遲10月15日對2500億美元中國商品徵稅的舉措，美方想把稅率從25％調高到30％，「我們都知道無法承受貿易戰進一步升級。」

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