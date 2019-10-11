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門諾醫院4國慶寶寶報到　頭香媽媽：也是和先生定情日太難忘了

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▲柳姓產婦搶頭香，10日凌晨4點多自然產生下兒子,體重2765公克。（圖／門諾基金會提供，下同）

柳姓產婦搶頭香，10日凌晨4點多自然產生下兒子,體重2765公克。（圖／門諾基金會提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

雙十國慶，花蓮門諾醫院相繼出生了4位的國慶寶寶，2男2女，其中，搶頭香的男寶寶今天凌晨4點45分報到，體重2765公克。媽媽柳姓產婦開心的說，今天不只是國慶日，也是她和先生的定情日，沒想到這位前世小情人這麼貼心，選在今天報到。
 
10月10日不僅是國慶日，也是柳姓產婦與先生決定正式交往的紀念日，沒想到一年後2人愛的結晶竟也選在今天報到，26歲的新手媽媽柳姓產婦開心的說，在這個特別的日子裡，家庭多了新成員，這份禮物實在是太珍貴、 太難忘了！
 
經過了近8小時的陣痛，終於看到了小生命的誕生，柳姓產婦升格新手媽媽，雖然身體疲憊但心中卻是滿滿的感動。「沒想到兒子會選擇在國慶日這天出生」！看著熟睡的小寶貝，媽媽說，今天不只是國家的生日，也是爸爸對她的告白日，2人因朋友介紹相識，經過了一段時間的相處與默默的觀察，去年的今天，柳小姐接受了先生的告白決定攜手共度人生，如今2人愛的結晶誕生，雙十國慶除了也是相戀紀念日，現在又多了一個小寶貝的生日，柳姓產婦說，往後的國慶日全家人一定要好好慶祝。

▲柳姓產婦搶頭香，10日凌晨4點多自然產生下兒子,體重2765公克。（圖／門諾基金會提供，下同）

柳姓産婦表示，國慶日也是和先生的定情日，孩子選在今天報到，實在是太珍貴、 太難忘了！
 
門諾醫院表示，這幾年多數父母選擇順其自然的生產方式，讓孩子自己選擇良辰吉時報到，因此相較以往選擇國慶日安排剖腹生產，期盼與國家同天生日的情形已經明顯降溫。截至下午1時止，門諾醫院總計國慶寶寶出生人數為4名，另有1名產婦待產中。
 
醫師表示，隨著醫療技術的進步以及國人晚婚的影響，高齡生產雖是趨勢，但面對早產、高血壓、妊娠糖尿病等高危險妊娠合併症的風險也相對增加，建議女性朋友，想生還是要趁早，把握25至29歲的最佳生育年齡，不僅體力與身體狀況良好，也較不容易出現併發症，胎兒的發育較健康。同時提醒孕婦要按時產檢及保持心情穩定，才能開心迎接新生命到來的喜悅。

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