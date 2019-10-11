恐怖前男友「保險桿裝追蹤器」！跟到天涯海角刺輪胎　女怒：一個月換18顆

記者吳奕靖、莊智勝／高雄報導

高雄一名蔡姓女子控訴，日前與前男友分手後屢屢遭到騷擾，本以為申請保護令就能換得生活平靜，不料前男友卻變本加厲，在短短一個月內持銳器刺破她18顆輪胎，甚至還在轎車保險桿下裝追蹤器，氣得蔡女報警處理。但警方查驗後，卻發現追蹤器內的晶片是「人頭卡」難以追查；蔡女無奈哀嘆，「報警竟然也沒用！」

▲蔡女愛車屢屢遭人惡意破壞，短短1個月就被刺破18顆輪胎。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

年僅20多歲的蔡女指控，前男友不甘感情結束，分手後還頻頻騷擾，蔡女不堪其擾，考量安全問題，只好申請保護令，限制其前男友不得接近她住處、工作場地50公尺內。

豈料，在申請保護令後，蔡女卻意外發現座車經常破胎，起初還以為是自己不小心劃破，因此自行前往修車廠處理。但技師看了後卻表示，輪胎破洞相當大，根本就沒辦法補，只能更換一顆新胎，且查看破口處，不似是意外造成，推測應是有人惡意刺胎，因此提醒蔡女注意。

蔡女說，雖然事後她已特別小心，但仍是防不勝防，自8月18日到9月20日，一共被刺破18顆輪胎，每顆都是遭人從側面刺破，且車身還被惡意噴漆；更令她起疑的是，破胎地點從她高雄楠梓住處、三民區公司處、甚至遠到屏東的母親家都有，因此懷疑自己行蹤可能已被掌握，果不其然，蔡女9月20日再度被刺破胎前往修車時，竟在保險桿下方找到追蹤器。

更令蔡女氣結的是，早在先前愛車遭破壞時，就已多次前往警局報案，但卻因無法取得前男友涉案證據，因此全無下文，拿這位「恐怖情人」沒轍；且事後確認車上遭裝追蹤器後，警方看了仍表示，裡頭的晶片是「人頭卡」，難以追查，令蔡女感到氣憤又無奈。

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