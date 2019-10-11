香茅油撲鼻！他「搭北捷頭痛炸裂」...雙手一抹險死　網長知識心疼：不亂擦了

▲有民眾擦香茅油，讓原PO一聞就頭疼！（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

就怕蚊子狂叮，不少民眾會噴香茅油驅蟲，但一名患有蠶豆症的網友哀號，每次搭捷運超怕此味道，頭部會開始爆痛。文章一貼出後，大批網友才驚覺擦香茅油恐造成他人身體不適，直言「以後不會亂擦了！」

一名男網友在臉書《爆怨公社》透露，家族隔代遺傳蠶豆症，病魔纏身30年，「正常是（年紀）越大症狀越輕，但我就是那種長大也沒變輕的人。」除了絕對不可吃蠶豆外，「會出現急性溶血性貧血」，病情最嚴重可能喪命，另外若聞到香茅、樟腦油味道，也會讓原PO劇烈頭疼。

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儘管一再小心避開，原PO還是崩潰表示，幾乎每次搭捷運通勤，「很容易遇到身上塗滿香茅油的人，到底是多怕被蟲咬？！」他能理解，擦香茅油是個人自由，但也誠懇呼籲乘客，「能不能顧慮一下蠶豆症患者QQ」，當然，若遇到車廂比較擁擠，原PO只能拉起衣服、外套擋住鼻子；倘若車廂還有空間，他會趕緊移動到別處。

原PO也分享國中恐怖經歷，「差點被老師要了自己的命的故事」，某日被分派外掃區，蚊蟲大軍狂襲，老師貼心拿出一罐防蚊液幫擦，豈料擦完右手要換左手時，「不到10秒，右手癢到爆炸，一看發現整隻手都起疹子，再把那罐防蚊液轉過來看，大大的三個字『香茅油』，狂沖水沖了至少有5分鐘才覺得好一點！」

從此之後，原PO特別害怕香茅油，但他也不責怪老師，畢竟對方真的是好意，最後話鋒一轉，原PO無奈自嘲，「有的那種捷運一開門，味道就先進來的，我真的無法，所以都快速逃離現場哈哈哈，甚至有時候都會覺得是不是有人買凶要殺我。」

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▲網友直呼，長知識了，盼互相體諒！（圖／翻攝臉書爆怨公社）

或許乘客們只是無心之過，文章一貼出後，也讓大批網友意識到擦香茅、樟腦油的衍生後果，「除了樟腦，其實芳樟、龍腦含有這些成分的東西都要避免。你說塗滿全身的乘客大概都是習慣了，只能儘量避開，辛苦你了」、「氣喘的人也不喜歡聞，聞了後果Orz」、「我家小孩蠶豆症，最痛苦的是男廁很愛放樟腦丸，小時候還能跟我去女廁，長大一點只能叫他憋氣」、「我懂你的痛，不能阻止別人抹什麼，我是香水過敏，之前還發生過因為別人的香水味太重，導致我鎖喉過敏，咳到無法呼吸」、「小時候吃了一顆蠶豆，血尿送醫院且輸了好幾袋血，但長大後吃了一整包蠶豆反而沒事」、「辛苦了～看過以後不會亂擦了，畢竟真的是有些人不適合這些味道」、「我有朋友也是這樣，小時候不知道吃了蠶豆差點往生」。

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