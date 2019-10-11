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洪秀柱：「那個總統」狂撿槍砲　要讓國民黨死無葬身之地

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▲洪秀柱出席「全國工商界支持韓國瑜競選總統後援會」。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨前主席洪秀柱。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

總統蔡英文的國慶談話全文2135字中，23次單獨稱「台灣」，僅有5次單獨提「中華民國」。對此，國民黨前主席、台南市立委參選人洪秀柱就表示，中華民國的「那個」總統，不喜歡中華民國，對蔡英文而言，中華民國及青天白日滿地紅國旗，都只需隨時用、選舉前用來拉攏選票，卻也隨時可棄之敝屣的工具，狂撿槍砲的蔡英文，最終目標是讓國民黨死無葬身之地。

洪秀柱諷刺，「那個總統」，始終不願正視中華民國，她口中說中華民國是流亡政府，但她做的卻是中華民國總統，這些年來，她一直在撿槍撿砲，極力的對付她國家的人民。

洪秀柱指出，「那個總統」，她說她是辣台妹，卻真是心狠手辣！她無所不用其極的對付中國國民黨，這也是她最引以為傲的成績，讓中國國民黨喘不過氣、死無葬身之地是她的目標。

洪秀柱說，「那個總統」，她說我們經濟已經遠比過去幾十年更好，甚至重登亞洲四小龍之首，可是人民完全無感。「那個總統」，她說要帶我們國家走出去，但短短三年半內，卻讓我們外交連七斷，也進不了任何國際組織。

洪秀柱說，「那個總統」，她還說她要拚經濟，但我們各行各業景氣蕭條；她說，她要顧民生，但我們的孩子，不容易找工作，薪水也沒有增加。結果老百姓生活困苦，她讓我們國家沒有方向，更感覺未來沒有希望。

洪秀柱表示，中華民國生日，真的開心的起來嗎？如果我們真的希望明年這個時間，中華民國真的生日快樂，我們可以歡心鼓舞的搖著青天白日滿地紅的旗子吶喊。也希望百行百業可以興盛，全體同胞都安居樂業，如果這是我們期盼的日子，那麼就讓我們把民進黨下架。

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