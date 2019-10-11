孫大千：「郭柯聯盟」票源流向蔡英文　韓國瑜11月中打平民調

▲蔡英文、韓國瑜。（合成圖／記者李毓康、洪靖宜攝）

記者徐政璿／台北報導

根據多份媒體民調，國民黨總統參選人韓國瑜支持度落後競選連任的總統蔡英文，讓韓粉與藍營基層焦慮不已，韓國瑜北部競選辦公室副執行長孫大千11日上午接受廣播節目專訪時表示，給韓陣營一個月時間，10月底就可以把目前落後的情況打平，估計11月中旬民調就會超前蔡英文。

孫大千表示，韓國瑜今後將調整策略，發言目標只有蔡英文一人，而且韓國瑜會向蔡英文喊話，讓選戰聚焦兩個人的交鋒，至於其他綠營人士的言論，則一律由韓國瑜的國政顧問團負責，由顧問團相關議題領域的專家成員回擊。

孫大千透露，9月16日郭台銘不選之後，內部就研判韓國瑜一定會落後蔡英文，因為「郭柯聯盟」當中，柯文哲的票跟蔡英文高度重疊，柯文哲不選之後，這些青年票就回流到蔡英文身上；韓陣營在這一個月會調整策略，10月底就可以把目前落後的情況打平，估計11月中旬民調就會超前蔡英文。

孫大千指出，韓國瑜最可貴之處就是具有「庶民氣質」，他認為要爭取菁英的認同與信任並不困難，當韓國瑜無法獨立撐起菁英的期待，就是由團隊來展現，接下來除了副手人選，也許連院長（行政院長）人選都會公布。

孫大千說，雖然「芒果感」（亡國感）是年輕族群對蔡英文買單的關鍵，但韓陣營不會放棄這一塊族群的票源，顯然台灣有人（暗指民進黨）不希望香港「反送中」儘快落幕，既然香港問題不會落幕，韓陣營將以「安全感」來直球對決。

有關韓國瑜請假參選的時間點，孫大千表示，韓國瑜念茲在茲的是對高雄市民的承諾，因此會在手邊工作告一段落後請假，在請假前完成韓國瑜所關心的事，而且目前正在加快腳步進行中。