否認電話中「被川普勒索」　烏克蘭總統：沒興趣干預美國大選

▲ 澤倫斯基當選總統前是一名喜劇演員。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普（Donald Trump）深陷「通烏門」醜聞，面臨彈劾調查。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）10日則堅稱，他與川普通話時並沒有遭受脅迫，也不是他的傀儡，與美國的政治鬧劇劃清界線，試圖挽回自己的信譽。

根據《美聯社》，澤倫斯基10日指出，他樂於調查烏克蘭是否干預2016美國大選，還鼓勵美國及烏克蘭檢方調查與川普政敵拜登（Joe Biden）之子杭特（Hunter）有關的天然氣公司。但目前沒有證據指出，美國前副總統拜登與杭特犯下不法行為。

澤倫斯基當天在基輔一處美食廣場回答約300名記者的問題，長達14小時的馬拉松記者會中不斷被問及川普通烏爭議。他淡化川普對他施壓以換取美國軍事援助的說法，宣稱自己是在7月25日的關鍵通話後才得知，美國已經停止對烏克蘭的數億美元軍援。他表示，這通電話中沒有勒索，「我們不是僕人，是一個獨立的國家。」

▲ 澤倫斯基與川普在聯合國大會上進行場邊會談。（圖／路透）

澤倫斯基指責，白宮不該公開2人的通話內容，他也不會公開烏克蘭方的記錄。他提到，他甚至沒有檢查白宮公布的文本與烏克蘭記下的內容是否相同，「但我認為是相符的。」川普當天也在推特上針對澤倫斯基這番言論指出，眾議院民主黨人啟動的彈劾調查應該立刻終止。

《美聯社》指出，今年4月以壓倒性優勢贏得總統大選的澤倫斯基過去是一名喜劇演員，正小心翼翼的討好美國兩大政治陣營，以確保無論誰贏得2020的總統大選，烏克蘭都能繼續得到支持，同時努力與強大的鄰國俄羅斯和平相處。他10日表示，「我不想捲入這件事，因為我知道我說的話可能影響美國人民的選舉」，一再強調自己對干預美國大選毫無興趣。