　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

否認電話中「被川普勒索」　烏克蘭總統：沒興趣干預美國大選

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）。（圖／路透）

▲ 澤倫斯基當選總統前是一名喜劇演員。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普（Donald Trump）深陷「通烏門」醜聞，面臨彈劾調查。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）10日則堅稱，他與川普通話時並沒有遭受脅迫，也不是他的傀儡，與美國的政治鬧劇劃清界線，試圖挽回自己的信譽。

根據《美聯社》，澤倫斯基10日指出，他樂於調查烏克蘭是否干預2016美國大選，還鼓勵美國及烏克蘭檢方調查與川普政敵拜登（Joe Biden）之子杭特（Hunter）有關的天然氣公司。但目前沒有證據指出，美國前副總統拜登與杭特犯下不法行為。

澤倫斯基當天在基輔一處美食廣場回答約300名記者的問題，長達14小時的馬拉松記者會中不斷被問及川普通烏爭議。他淡化川普對他施壓以換取美國軍事援助的說法，宣稱自己是在7月25日的關鍵通話後才得知，美國已經停止對烏克蘭的數億美元軍援。他表示，這通電話中沒有勒索，「我們不是僕人，是一個獨立的國家。」

▲▼川普與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）在聯合國大會上進行場邊會談。（圖／路透）

▲ 澤倫斯基與川普在聯合國大會上進行場邊會談。（圖／路透）

澤倫斯基指責，白宮不該公開2人的通話內容，他也不會公開烏克蘭方的記錄。他提到，他甚至沒有檢查白宮公布的文本與烏克蘭記下的內容是否相同，「但我認為是相符的。」川普當天也在推特上針對澤倫斯基這番言論指出，眾議院民主黨人啟動的彈劾調查應該立刻終止。

《美聯社》指出，今年4月以壓倒性優勢贏得總統大選的澤倫斯基過去是一名喜劇演員，正小心翼翼的討好美國兩大政治陣營，以確保無論誰贏得2020的總統大選，烏克蘭都能繼續得到支持，同時努力與強大的鄰國俄羅斯和平相處。他10日表示，「我不想捲入這件事，因為我知道我說的話可能影響美國人民的選舉」，一再強調自己對干預美國大選毫無興趣。

ET快訊
視網膜新搭檔「復古半屏山頭」一戰成名！　本尊「超正電眼」私照
韓國玩4天8000元...台灣人照樣瘋出國　小資妹搖頭點出真
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

沙國允許女性從軍擔任職務　可獨自旅遊訂飯店

否認電話中「被川普勒索」　烏克蘭總統：沒興趣干預美國大選

凍到最低點！日天皇德仁即位儀式　青瓦台：文在寅不出席

泰國發現白堊紀最大「鯊齒龍」　吃獵物肉一片片的咬

他發現啤酒消失　調監視器驚見「水電工勾金髮妹」進屋激戰…女主角太面熟！

南韓家暴犯不得國際結婚！越南新娘遭虐案換來新法　最快明年10月上路

快訊／諾貝爾和平獎揭曉！　衣索比亞總理阿邁德獨得

害羞男上網查「如何交朋友」…傻笑撫摸陌生學妹手臂　恐被關10年

主播媽棚內直播土軍攻打敘北突發新聞　萌娃亂入討奶喝

40歲OL工作12年月領4萬！　絕望PO文慘被知名企業家狠嗆：妳才完蛋啦

虎科大2女遭砂石車拖行30m輾斃 父認屍癱軟：說不定不是我女兒...

手推車逆襲！機車阿伯「90度大轉」　秒加速飛騎進海...安檢人員跳海救人

「自小被害慘」不用手機的獨行俠　10年無家用電話...想找他靠運氣

見怪男路邊尿尿！婦人倒車避開　他抓狂攻擊「猛敲窗+扳後視鏡」

清秀妹「東區街頭脫褲」蹲地直接拉　起身多一顆...網噁吐：廁所很難找？

國慶演說蔡英文講6次「中華民國」　不分藍綠！提主權連馬英九也拍手

韓演說「中華民國了不起的國家」　下一秒巨幅國旗背板突然崩落...

厚臉皮薩摩耶「懶躺前院不回家」 媽拚命抱不動...網笑：牠要肉肉啦

大陸民主化兩岸才能和平發展！　韓國瑜穿國旗衣戰力+9：拿槍捍衛主權

被爆虐狗！警犬訓練所「鞭打、猛踹」　死了就地掩埋...同伴含淚抖縮狗籠

沙國允許女性從軍擔任職務　可獨自旅遊訂飯店

否認電話中「被川普勒索」　烏克蘭總統：沒興趣干預美國大選

凍到最低點！日天皇德仁即位儀式　青瓦台：文在寅不出席

泰國發現白堊紀最大「鯊齒龍」　吃獵物肉一片片的咬

他發現啤酒消失　調監視器驚見「水電工勾金髮妹」進屋激戰…女主角太面熟！

南韓家暴犯不得國際結婚！越南新娘遭虐案換來新法　最快明年10月上路

快訊／諾貝爾和平獎揭曉！　衣索比亞總理阿邁德獨得

害羞男上網查「如何交朋友」…傻笑撫摸陌生學妹手臂　恐被關10年

主播媽棚內直播土軍攻打敘北突發新聞　萌娃亂入討奶喝

40歲OL工作12年月領4萬！　絕望PO文慘被知名企業家狠嗆：妳才完蛋啦

人間蒸發快1年有新進展　貴婦奈奈全家逃亡曝祕辛：債務哪有這麼多！

高爾宣所屬團體險鬧解散　相約談判...他崩潰大哭：我是為大家好！

沙國允許女性從軍擔任職務　可獨自旅遊訂飯店

說好生日送iPhone11！他蘋果盒子內藏「金莎+5000元現金」　女友臉綠秒分手

把握連假最後2天出去玩！　氣象局曝下周一「北東轉雨再降溫」

毛弟甜蜜認愛吳品潔　哥哥王子也稱讚...曝她私下另一面

高喊「我愛羅斯」　葛瑞芬：開心他來到活塞

叫外送！客人喊餐放客廳　熊貓妹進屋撞見「內褲宅男+雙人床」...結局超盡責

大陸證監會丟重磅炸彈　發言人證實：明年1日起開放資本市場

43歲韓辣媽「川字肌」超緊！　逆天長腿打趴嫩妹…維持秘訣「床上運動」

小S怒嗆「你也不提早跟我講」　工作人員回嘴...結局神翻轉

國際熱門新聞

台女遊長灘島「比基尼太露」被罰

哈吉貝恐登陸！日本停駛停飛、超市關閉

合照比OK手勢　環球影城員工開除

女嬰泡進67°C熱水　皮膚融化慘死

南方四賤客新片直接髒話嗆中國

烏干達通過「同性戀死刑法案」　當地LGBT崩潰求救

CNN主持人問哈登「中國最敏感問題」　秒遭制止

土耳其威脅　放行360萬難民入歐

屁孩哥搬化糞池蓋玩捉迷藏　5歲妹跌進「被屎滅頂溺死」

下架全港抗爭地圖！庫克：已違法

父親眼目睹熟女從「4m高遊樂船噴出」擊中兒爆血

工人除草發現「被白蛆覆蓋的肉」竟是屍體被分8塊

OL抱怨工作12年月領4萬遭狠嗆

哈吉貝襲日　破壞力1958年來最強

更多熱門

相關新聞

加州酒店2023年起禁提供小罐沐浴用品

美國加州州長蓋文（Gavin Newsom）於9日簽署法案，禁止全加州的飯店提供小瓶包裝的沐浴乳、洗髮精和乳液等沐浴用品，以減少塑膠廢棄物的產生，此法案也預計在2023全面生效，若違反規定將會收到警告單，初犯在改善前每日罰款500美元（約台幣1萬5335元），屢勸不聽者則是罰款2000美元（約台幣6萬1337元）。

川普私人律師2手下涉非法捐款被捕

談判重啟川普讚譽　推特卻耍心機

川普將見劉鶴　美股樂觀道瓊漲150點

川普宣布　11日白宮接見劉鶴

關鍵字：

通烏門烏克蘭門川普澤倫斯基北美要聞

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

清秀妹東區脫褲！起身腳下多一顆噁吐網

「1500元枕套變金鍊」她一取貨慘哭

台女遊長灘島「比基尼太露」被罰

連千毅70萬勞力士「鑑定結果」出爐

虎科閨蜜遭砂石車輾碎　另一角度畫面曝

清晨叫熊貓！她多訂1碗　外送員暖哭

連假高乘載！他放大絕蒙混　結局QQ網笑炸

撞擊畫面曝光　熊貓外送員遭貨車猛撞身亡

虎科大2女遭砂石車輾斃　父見碎屍哭癱

孫生和女粉互動…突被男子衝上台揍

高加索做錯事被鍊！委屈塞爸懷裡

編劇為何賜死《天空之城》慧娜？

20歲女大生中邪！母淚「女兒每晚被硬上」同學吐實情

酷炫餐廳伸手　網抓包疑摸瑀熙腿

高材生剝皮肢解流浪狗！自曝影片：燉肉太香

更多

最夯影音

更多
虎科大2女遭砂石車拖行30m輾斃 父認屍癱軟：說不定不是我女兒...

虎科大2女遭砂石車拖行30m輾斃 父認屍癱軟：說不定不是我女兒...
手推車逆襲！機車阿伯「90度大轉」　秒加速飛騎進海...安檢人員跳海救人

手推車逆襲！機車阿伯「90度大轉」　秒加速飛騎進海...安檢人員跳海救人

「自小被害慘」不用手機的獨行俠　10年無家用電話...想找他靠運氣

「自小被害慘」不用手機的獨行俠　10年無家用電話...想找他靠運氣

見怪男路邊尿尿！婦人倒車避開　他抓狂攻擊「猛敲窗+扳後視鏡」

見怪男路邊尿尿！婦人倒車避開　他抓狂攻擊「猛敲窗+扳後視鏡」

清秀妹「東區街頭脫褲」蹲地直接拉　起身多一顆...網噁吐：廁所很難找？

清秀妹「東區街頭脫褲」蹲地直接拉　起身多一顆...網噁吐：廁所很難找？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

摩鐵「八腳獸傳奇」

談到台灣汽車旅館少不了催情設備八爪椅，在明查暗訪後向你道來這段摩鐵史的有趣一頁

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面