國慶連假外送飲料…熊貓被「善意謊言」嚇到　暖心客：對不起我騙了你

▲外送服務正夯，有人體恤外送員的辛勞，暖心舉動被讚爆。示意圖非當事人。（圖／foodpanda提供）

記者葉國吏／綜合報導

國慶連假，許多外送員為了多賺點也沒休假。一位網友為了體恤外送員的辛勞，點的飲料送達後，對外送員說了一個暖心謊言，讓外送員嚇到後，連聲說「謝謝」，這位網友的暖心行為也獲得許多人的讚賞。

網友在臉書私密社團《爆廢公社》發文指出，雙十連假看到滿街foodpanda外送員，覺得他們很辛苦，於是揪團訂飲料，並多訂一杯請外送員喝。等外送員送達後，網友請他等一下，外送員原本還以為是在對單，沒想到他就突然拿著一杯飲料說「請你喝」。

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▲網友「暖心謊言」讓外送員嚇到說謝謝。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

這舉動讓熊貓外送員嚇到，直接一口拒絕，網友見狀就說「這邊的人都有叫飲料，這是我多叫一杯請你喝，拿去吧！」外送員聽完才接手並說謝謝，網友則微笑的回「其實你們比較辛苦，連假第一天還要出來打拼，辛苦你了」接著目送外送員離開。

許多人看到這舉動都相當讚賞，也有人留言說「我是都直接找的零錢給他們當小費還會跟他們說聲謝謝」、「之前預到一個麥當勞外送員超有禮貌 漏了東西立馬衝回去補送 我給了他100小費他直接90度鞠躬」、「其實是我，應該會給小費，因為不知道他要喝什麼，有人不喝甜，不喝奶~但版主的舉動外送員一定還是暖暖的」。

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