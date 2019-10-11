害羞男上網查「如何交朋友」…傻笑撫摸陌生學妹手臂　恐被關10年

▲英國一名19歲男孩非常害羞，想要和陌生學妹交朋友，卻讓對方飽受驚嚇。（示意圖／免費圖庫Stocksnap）

記者吳美依／綜合外電報導

英國柴郡（Cheshire）一名19歲男孩格里菲斯（Jamie Griffiths）想要認識學妹，為此事先上網搜尋「如何交朋友」，但卻一邊傻笑一邊伸手觸摸對方的手臂。女孩飽受創傷，課業因此受到影響，無法申請牛津大學（Oxford University），因此提告。據了解，格里菲斯被控告2條性侵罪名成立，最高可能面臨10年有期徒刑。

根據《鏡報》，17歲女孩下課走路回家，行經鐵路橋時，看到男孩獨自站在那兒，面對圍籬，行徑詭異，「我走近的時候，他突然轉過來面對我。我一發現就立刻叫他『停下來』，然後閃到馬路上，他此時伸手摸了我的手臂。」她認為，如果當初呆呆站著，「他就會摸到我的胸部。」

The 'shy and awkward' student once googled 'how to make a friend' 由 Daily Mail 發佈於 2019年10月10日 星期四

《太陽報》報導，女孩出庭時表示，當下沒有想太多，沒想到再次遇見格里菲斯，男孩一邊傻笑，一邊撫摸她的手臂3到5秒之久，然後像上次一樣，不發一語地離開，「他一走掉，我就崩潰得放聲大哭。」

女孩聲稱，她當時正在準備申請大學，因為這次創傷，無法參加申請牛津大學的模擬考試，「這個經歷讓所有事物都變得更可怕了，如果有一個男人朝著我走來，我會開始感到恐慌。更令人震驚的是，當我走在大街上，有人以為自己有權利直接走過來摸我。」

▲格里菲斯非常害羞，很想開口說話，卻太緊張說不出口。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

格里菲斯出庭時坦承，自己的個性「非常害羞，焦慮而且笨拙」，因為想要交朋友，找人說說話，所以看見同間學校的學生，才會做出這些舉動。他在此之前還上網搜尋「試圖認識新朋友」、「結交新朋友」，也曾經想用笑話開場，「可是我實在太緊張了，什麼話也說不出口，我顯然沒有按照正確的方式去做，我對於這些誤解感到非常抱歉。」

格里菲斯的辯護律師認為，必須分辨清楚一個人究竟是內向，或者在大白天埋伏別人，「他只是一個特別害羞、焦慮的年輕人，大多時間都在念書，或者與父母在一起。」但是，檢察官諾曼（Victoria Norman）認為，男孩故意選在偏僻的地方等待，「他試圖碰觸原告的胸部，而且如果想要交朋友，一定都會以一句『哈囉』或者揮手當作起頭。」

▲格里菲斯可能面臨最高10年有期徒刑。（示意圖／Andrew E Weber／取自免費圖庫Stocksnap）

《每日郵報》報導，法官認為，原告的證據充足又清晰，符合邏輯也沒有太多加油添醋。他向格里菲斯表示，「我們認為，除了性以外，你沒有其他動機去碰觸受害者。如果她沒有採取迴避的行為，後果可能更嚴重。」

根據曼徹斯特地方法院，格里菲斯被依2條性侵罪名起訴，如果全案移交到皇家法庭（Crown Court）審理，可能面臨最高10年有期徒刑，還必須在「性犯罪加害人登記名冊」（Sex Offender Register）上簽名。



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