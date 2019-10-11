工人除草發現「被白蛆覆蓋的肉」　往前走竟撿回「頭顱、四肢、軀幹」拼成爛屍

▲馬來西亞除草工人工作發現八塊屍塊。（圖／翻攝自eunited.com.my下同）

記者陳亭伃／綜合報導

馬來西亞麻六甲日前有2名除草工人在進行作業時，不斷聞到陣陣撲鼻的惡臭，原本向主管反應卻被告知「繼續工作」，直到傍晚才發現有一塊「物體」上面爬滿乳白色的蛆，靠近看才發現一個沒有頭顱、四肢的人體，嚇得立刻報警。

綜合外媒報導，甲市古魯蒙工業區日前進行除草工作時，一名工人不斷聞到惡臭，直到在園區深處除草在發現，一個奇怪的物體爬滿蛆，接著靠近之後，發現有手臂、腿、頭顱等四散在附近，這恐怖的一幕當場把該名工人嚇到連滾帶爬的去通報。

▲發現屍塊的工人當場被嚇到說不出話。

該區的村民表示，過去幾天就已經有聞到惡臭，卻沒想到竟然是屍臭。警方接獲報案後抵達現場，發現該死者已經被大卸八塊，身首異處根本無法辨認，於是找來法醫鑑定小組協助尋找搜尋，但因為遺體附近也尚未找到身分證件，於是警方也呼籲該地區若是家中有未通報的失蹤人口，可以到警局申請指認，死者研判已經死亡至少5日。

而發現四散屍塊的工人，事後被送回家休養，據當地居民描述，工人在通報之後，跟著尋找到其他屍首被嚇得說不出話，於是請家屬帶回家，「他說過味道真的不好聞，但卻被主管忽略」。

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