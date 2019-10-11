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川普私人律師2手下「曾助查拜登」！　涉非法政治獻金逾千萬被捕

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▲▼美國總統川普。（圖／路透）

▲ 川普宣稱，不認識朱利安尼的2名幫手。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普（Donald Trump）私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani）的2名外籍助理向支持川普的一個政治行動委員會（Political Action Committee）捐款，9日晚間因涉嫌以非法政治獻金影響美國政局被捕。商人弗魯曼（Igor Fruman）及帕納斯（Lev Parnas）10日在佛羅里達州的聯邦法庭首次出庭，且2人都是眾議院民主黨因「通烏門」發起的彈劾調查證人。

帕納斯是烏克蘭人，弗魯曼則是白俄羅斯人，目前在佛羅里達州經商。聯邦檢察官指出，他們在華盛頓杜勒斯國際機場被聯邦調查局（FBI）逮捕時，手中持有離開美國的單程機票，沒有重返美國的計畫，但FBI並未透露他們的目的地。

朱利安尼此前曾表示，弗魯曼與帕納斯曾與他攜手處理烏克蘭事務，包括鼓勵烏克蘭調查美國前副總統拜登（Joe Biden）和他的兒子杭特（Hunter）。帕納斯上周也向《邁阿密先驅報》透露，他和弗魯曼將拜登夫婦相關資料交給朱利安尼。

▲▼白俄羅斯商人弗魯曼（Igor Fruman）。（圖／路透）▲▼烏克蘭商人帕納斯（Lev Parnas）。（圖／路透）

▲ 白俄羅斯商人弗魯曼及烏克蘭商人帕納斯。（圖／路透）

根據10日公開的起訴書，2人背負的4項指控包括串供、向聯邦選舉委員會（Federal Election Commission）作偽證。起訴書指出，這是一項精心策劃的計畫，目的是協助一名未具名的烏克蘭政府官員及一名自稱有俄羅斯血統的人透過競選捐款，接觸美國政界人士與政府官員，以獲取商業及個人利益。

根據起訴書，2人與同案的另2名被告科雷亞（David Correia）及庫克什金（Andrey Kukushkin）密謀規避聯邦法律，以外國資金向美國公職候選人提供金援，在競選活動及候選人團隊中取得影響力。庫克什金9日在舊金山落網，科雷亞目前還在逃。

起訴書還指出，弗魯曼與帕納斯2018年5月以一家新成立的天然氣公司「全球能源生產商」（Global Energy Producers）名義，向支持川普的政治行動委員會「美國優先行動」（America First Action）捐贈32.5萬美元（約新台幣997萬元），還向另一個委員會捐贈1.5萬美元（約新台幣46萬元）

▲▼ 帕納斯（Lev Parnas）上傳與川普的合照。（圖／路透）

▲ 帕納斯5月在白宮打卡上傳與川普的合照。（圖／路透）

事發當月，帕納斯還在臉書上傳自己和弗魯曼、川普及他的大兒子的照片。但川普律師塞庫洛（Jay Sekulow）表示，「正如起訴書所述，總統和競選團隊都不知情。」川普也表示，他並不認識朱利安尼這2名助手。

川普10日在白宮外向記者表示，他可能和任何人合照，不能因一張合照就斷言他們之間有非法交易，「我不知道還有誰沒跟我合照過。我不認識他們、不了解他們，也不知道他們做了什麽。但他們可能是朱利安尼的客戶，你得問問朱利安尼，我不知道。」

眾院民主黨團上周發函給2人，要求在一周內交出相關資料，並對國會作證。他們聘請川普前任律師陶德（John Dowd）擔任辯護律師，而陶德本周稍早聲明指出，他們無法配合眾議院索取資料的要求。

川普競選團隊及朱利安尼都拒絕發表評論，美國優先行動一名發言人10日則表示，已經將32.5萬美元資金存入一個獨立的銀行帳戶，在問題解決前不會被使用，「我們認真履行法律義務，且嚴格遵守法律。」

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