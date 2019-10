快訊／諾貝爾和平獎揭曉！　衣索比亞總理阿邁德獨得

▲2019年諾貝爾和平獎揭曉。(圖/翻攝Twitter@NobelPrize)

記者吳美依/綜合外電報導

2019年諾貝爾和平獎得主今(11日)於台灣時間傍晚5時揭曉,本屆由衣索比亞總理阿邁德(Abiy Ahmed Ali)獲得,以表揚他終止與鄰國厄利垂亞(Eritrea)長達20年的戰火,並可得到900萬瑞典克朗(大約新台幣2830萬元)的豐厚獎金。

▲衣索比亞總理阿邁德(Abiy Ahmed Ali)獲得2019年諾貝爾和平獎。(圖/路透)

衣索比亞總理阿邁德於2018年4月執政後,與北方鄰國厄利垂亞(Eritrea)簽署和平條約,表示願意在邊境議題上讓步,交出有爭議的領土,終結2國長達20年的戰火與衝突,2019年獲頒諾貝爾和平獎,以表彰他為實現和平與國際合作所做的努力,以及解決邊境衝突所採取的果斷行動。

▲挪威諾貝爾委員會宣布2019年諾貝爾和平獎得主,圖為主席安德森(Berit Reiss-Andersen)。(圖/路透)

挪威諾貝爾委員會表示,阿邁德也致力於解決貪腐問題,提供女性更完整的權利,為自己的國家帶來希望,雖然衣索比雅仍需要許多努力,才能成為真正民主繁榮的地方,但是,他已經朝著「對的方向」跨出重要的一大步,希望和平獎的表揚有助於推動當地民主改革。

委員會主席安德森(Berit Reiss-Andersen)表示,「阿邁德總理的成就尚未完成,現在下結論是否太早,仍然有待商榷。可是,委員會相信,現在也是時候承認並做出鼓勵了。」

Prime Minister Abiy Ahmed announced as 2019 Nobel Peace Prize Laureate. We are proud as a nation!!! #PMOEthiopia pic.twitter.com/82SLwDJw21

衣索比亞總理辦公室獲悉消息以後,也在推特上發文表示,「我們做為一個國家而驕傲!」

BREAKING NEWS:

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2019 to Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed Ali.#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/uGRpZJHk1B