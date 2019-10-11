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快訊／諾貝爾和平獎揭曉！　衣索比亞總理阿邁德獨得

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▲▼2019諾貝爾和平獎得主。（圖／翻攝自推特／The Nobel Prize）

 2019年諾貝爾和平獎揭曉。（圖／翻攝Twitter@NobelPrize）

記者吳美依／綜合外電報導

2019年諾貝爾和平獎得主今（11日）於台灣時間傍晚5時揭曉，本屆由衣索比亞總理阿邁德（Abiy Ahmed Ali）獲得，以表揚他終止與鄰國厄利垂亞（Eritrea）長達20年的戰火，並可得到900萬瑞典克朗（大約新台幣2830萬元）的豐厚獎金。

▲▼衣索比亞總理阿邁德（Abiy Ahmed Ali）。（圖／路透）

▲衣索比亞總理阿邁德（Abiy Ahmed Ali）獲得2019年諾貝爾和平獎。（圖／路透）

衣索比亞總理阿邁德於2018年4月執政後，與北方鄰國厄利垂亞（Eritrea）簽署和平條約，表示願意在邊境議題上讓步，交出有爭議的領土，終結2國長達20年的戰火與衝突，2019年獲頒諾貝爾和平獎，以表彰他為實現和平與國際合作所做的努力，以及解決邊境衝突所採取的果斷行動。

據了解，阿邁德上任後，允許部分領域私有化，釋放數萬名政治犯，並致力促進女性從政，他所任命的20位內閣中，有一半都是女性，包含衣索比亞史上第一位女性國防部長。

根據美國《時代》雜誌，厄利垂亞1993年從衣索比亞獨立，兩國1998年因邊境爭議爆發戰爭，雖然2000年曾經簽署協議，但仍保持緊張關係，長年戰火造成至少7萬人喪生。

綜合外媒報導，2018年的諾貝爾和平獎得主是前伊斯蘭國（ISIS）性奴娜迪雅穆拉德（Nadia Murad）以及剛果婦科人權醫師穆克維格（Denis Mukwege），以表揚他們終止性暴力被當成戰爭武器的努力。

諾貝爾獎頒發時間（台灣時間）如下：

10/14（下周一）　17：45　經濟學獎

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