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諾貝爾和平獎今揭曉！　瑞典16歲環保少女「桑伯格」呼聲最高

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▲格蕾塔•桑伯格（Greta Thunberg）搭乘零碳排放帆船前往美國紐約聯合國總部。（圖／翻攝自Greta Thunberg的Twitter）

▲諾貝爾和平獎今（11日）揭曉，瑞典少女桑伯格（Greta Thunberg）呼聲最高。（圖／翻攝Twitter@GretaThunberg）

記者吳美依／綜合外電報導

諾貝爾和平獎每年頒發，表揚「對於國際博愛，廢除或減少常駐軍武，維持與促進和平進程做出最大貢獻」的個人或組織。根據諾貝爾獎網站，今年共有223人以及78個組織被提名，雖然入圍名單嚴格保密，但是無法止息全球民眾的期待與猜測。以下是外界認為最有可能獲獎的人選。


瑞典氣候變遷與環保鬥士──桑伯格（Greta Thunberg）

瑞典16歲女孩桑伯格2018年8月放棄課業，來到瑞典議會外頭，要求政府正面回應氣候變遷問題，首次獲得國際關注。她在接下來1年多的時間裡，四處演講、倡議，鼓舞全球數百萬人挺身而出，抗議自然環境持續被人類發展所摧毀，甚至躍上《時代》雜誌封面，被認為是最有可能獲獎的人選。

桑伯格9月參加聯合國大會，批評「噁心的大人們」摧毀地球生態，「我們正處於大規模滅絕的開端，但是你們所能談論的，卻只有金錢和經濟持續成長的神話，你們怎麼敢？（How dare you?）」

如果桑伯格獲獎，將成為最年輕的得獎者，比2014年得主馬拉拉（Malala Yousafzai）年輕1歲。

▲▼衣索比亞總理阿邁德（Abiy Ahmed）。（圖／路透）

▲衣索比亞總理阿邁德（Abiy Ahmed）終結20年戰火。（圖／路透）

衣索比亞總理──阿邁德（Abiy Ahmed）

衣索比亞總理阿邁德2018年4月上台以後，與北方鄰國厄利垂亞（Eritrea）簽署和平條約，表示願意在邊境議題上讓步，交出有爭議的領土，終結2國長達20年的戰火與衝突。此外，他致力於促進女性從政，20名內閣中有一半都是女性，也任命了國內第一位女性國防部長。

根據美國《時代》雜誌，厄利垂亞1993年從衣索比亞獨立，，兩國1998年卻因邊境爭議爆發戰爭，雖然2000年曾經簽署協議，但仍保持緊張關係，20年來的戰火造成至少7萬人喪生。

▲▼ 紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）2019年3月22日來到基督城，和人民一同為清真寺槍擊案罹難者默哀2分鐘。（圖／路透社）

▲紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）2019年3月22日來到基督城，和人民一同為清真寺槍擊案罹難者默哀2分鐘。（圖／路透社）


紐西蘭總理──阿爾登（Jacinda Ardern）

紐西蘭總理阿爾登在「基督城清真寺槍擊案」後，頭戴黑色頭巾到現場為罹難者哀悼，拒絕給予槍手任何機會宣揚「白人至上主義」，堅定回應，「你永遠都不會聽見我說出他的名字。」她冷靜沉著，溫柔剛強的回應態度受到國際讚譽，被《時代》雜誌形容為同理心、挑戰和力量的象徵。

基督城3月發生恐怖攻擊事件，2座清真寺遭遇大規模掃射，造成51人死亡，數十人受傷。阿爾登頭戴黑色頭巾表示，「紐西蘭和你們一起哀悼，我們是一家人（We are one）」，堅決不說出槍手姓名，避免仇恨思想受到廣傳，讓經歷創傷的社會避免激化對立，促進包容與和解。

槍擊案發生1個月內，紐西蘭國會以119票同意，迅速通過《槍枝管制法案》，禁止大多數的自動與半自動武器。

38歲的阿爾登是目前世界上最年輕的女性國家領導人，如果獲獎，也將成為紐西蘭第一名諾貝爾和平獎得主。

▲巴西原住民「卡雅波族」酋長郝倪（Raoni Metuktire）。（圖／路透）

▲巴西原住民「卡雅波族」酋長郝倪（Raoni Metuktire）畢生致力於保護亞馬遜家園。（圖／路透）

巴西卡雅波族酋長──郝倪（Raoni Metuktire）

巴西原住民「卡雅波族」酋長郝倪生長於亞馬遜雨林，89歲的她是一名環保主義者，畢生致力於保護亞馬遜家園，避免樹林砍伐的運動。

亞馬遜雨林今年面臨野火危機，郝倪8月也出席G7高峰會，與世界領袖討論亞馬遜的問題。她批評巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）放任雨林被砍伐。根據衛星影像圖，波索納洛1月上任以來，亞馬遜的森林砍伐率飆升了92％。

▲▼無國界記者在柏林的沙烏地阿拉伯大使館前示威，紀念記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）因新聞自由被謀殺1周年。（圖／達志影像／美聯社）

▲無國界記者在柏林的沙烏地阿拉伯大使館前示威，紀念記者哈紹吉因新聞自由被謀殺1周年。（圖／達志影像／美聯社）

新聞自由──無國界記者（Reporters Without Borders）

無國界記者是一個國際性監督組織，長期倡議、保護新聞媒體自由，支持各國記者與言論自由，《華盛頓郵報》異議記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）2018年10月被謀殺以後，更是站在最前線持續追蹤，呼籲沙烏地阿拉伯政府展開調查，釋放異議分子。

哈紹吉2018年10月2日進入沙烏地駐土耳其領事館，領取結婚所需要的文件，卻遭沙烏地特務殺害、肢解，屍體至今仍然未被尋獲。無國界記者對此長期關注，也發起請願，要求沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）釋放目前被拘留的28名記者和部落客。

根據了解，無國界記者如果獲獎，將會是第一個因倡議新聞自由得獎的組織。

▲▼聯合國難民署（UNHCR）（圖／路透）

▲聯合國難民署（UNHCR）於7月公開聲明，擔憂川普禁止難民跨越邊境的政策。（圖／路透）

世界人權──聯合國難民署（UNHCR）

聯合國難民署自從第二次世界大戰以後成立，旨在幫助全球流離失所的人們逃離戰火與迫害。他們今年7月發出公開聲明，對於美國總統川普禁止難民越過邊境尋求庇護的政策表達擔憂，因此被認為有機會再度獲獎。

根據了解，聯合國難民署於1954年與1984年都曾經得獎。

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